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الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على حرق القرآن

الشروق أونلاين
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الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على حرق القرآن

استدعت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم إبراهيم الهاشمي، سفيرة السويد لدى أبو ظبي، ليزلوت أندرسون،احتجاجا على إحراق متطرفين لنسخ من القرآن الكريم.

وأكدت الوزيرة “رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات التي تسيء للأديان”، مشددة على “ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب”.

وأشارت إلى أن “مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى المزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف”.

ويوم السبت الماضي أقدمت حركة “سترام كورس” المتطرفة بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية، كما قام زعيمها بحرق نسخة أخرى من المصحف الشريف بمدينة لينشوبينغ (جنوبي البلاد) تحت حماية الشرطة.

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