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الإمارات تطلق أجمل مبنى في العالم في الـ 22 فيفري الجاري

الشروق أونلاين
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الإمارات تطلق أجمل مبنى في العالم في الـ 22 فيفري الجاري

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لحدث استثنائي في الأيام القليلة القادمة يتمثل في إطلاق أجمل مبنى في العالم بتاريخ 22 فيفري الجاري.

وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس المجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخميس، أن الإمارات ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض في آخر أسبوع من شهر فيفري.

وقال بن راشد في تغريدة عبر تويتر: “أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022”.

وأضاف: “عام 2022 سيكون عاماً استثنائياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله”.

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