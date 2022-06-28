الإمارات تعرقل تعيين بوقادوم مبعوثا أمميا إلى ليبيا!

أبو ظبي تواصل سياستها العدائية ضد الجزائر

كشفت مصادر دبلوماسية بأن الإمارات عرقلت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مقترحًا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين وزير الخارجية السابق للجزائر، صبري بوقادوم مبعوثًا أمميًّا إلى ليبيا.

وقال أحد هذه المصادر، حسب “فرانس برس” إن دولا عدّة، من بينها خصوصا فرنسا وغانا، شددت، خلال الجلسة التي خصصها مجلس الأمن، مساء الاثنين، لبحث الوضع في ليبيا، على وجوب أن يُملأ “في أقرب وقت ممكن” هذا المنصب الشاغر منذ نوفمبر الماضي.

ومنذ الخريف، لا يمدّد مجلس الأمن الدولي ولاية “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” سوى لفترات قصيرة، مدة كلّ منها بضعة أشهر، في عجز سببه على وجه الخصوص عدم اتفاق المجلس على اسم المبعوث المقبل لهذا البلد، وتنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 31 جويلية.

وبعد محاولات عديدة فاشلة لملء هذا المنصب الشاغر، اقترح غوتيريش الأسبوع الماضي على أعضاء مجلس الأمن الـ15 تعيين الدبلوماسي بوقادوم مبعوثًا إلى ليبيا.

لكنّ دبلوماسيا قال لوكالة الصحافة الفرنسية -طالبًا عدم نشر اسمه- إن “الإمارات وحدها رفضت” خلال جلسة الاثنين تعيين وزير الخارجية السابق بوقادوم والذي تولّى قبل ذلك منصب ممثل الجزائر في الأمم المتحدة بنيويورك.

للعلم فالإمارات، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، تمثّل حاليا المجموعة العربية في المجلس.

وحسب دبلوماسيين آخرين عديدين، فقد زعمت الإمارات خلال الجلسة أن “دولًا عربية وأحزابًا ليبية أعربت عن معارضتها” لتعيين بوقادوم مبعوثًا إلى ليبيا.

ولم يحدّد هؤلاء الدبلوماسيون الدول أو الأحزاب التي رفضت، حسب الإمارات، تعيين المسؤول الجزائري السابق. واكتفى أحدهم بالإشارة إلى أن هناك “قلقًا إقليميا” من تعيين بوقادوم، لاسيما أن للجزائر حدودًا مشتركة مع ليبيا. وذكر هذا الدبلوماسي على أنه لو مضى مجلس الأمن قدمًا في تعيين بوقادوم لوجد الدبلوماسي الجزائري نفسه أمام “مهمة مستحيلة”.

ومنذ تسريب اسم بوقادوم لتولي المنصب، لم يصدر أي اعتراض بشكل رسمي لا من دول ولا من الأطراف في ليبيا.

وسبق أن عارضت واشنطن تعيين الدبلوماسي رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا قبل أن توكل المهمة إلى وزير خارجية سلوفاكيا السابق يان كوبيش الذي استقال من منصبه في نوفمبر 2021، لتخلفه بالنيابة الأمريكية ستيفاني وليامز، لكنها ستترك منصبها في 30 جوان الجاري.

وليس خافيا أن الإمارات تنتهج سياسة عدائية ضد الجزائر، عبر تحريك أذرعها في ليبيا وتونس للتشويش على الدور الجزائري، زيادة على دعمها الصريح للاحتلال المغربي للصحراء الغربيّة.

وسبق للجزائر إن انتقدت الدور الإماراتي المشبوه ضدها، حيث هاجم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، حينما كان يتولى المنصب بالنيابة، ما أقدمت عليه الإمارات في الصحراء الغربية، بفتحها قنصلية في مدينة العيون المحتلة، مع عدم وجود رعايا لها هناك.

كما تساءل قوجيل عن علاقة الخطوة الإماراتية بالتطبيع الذي بادرت به أبو ظبي، قبل أن تلحقها دول أخرى مثل مملكة البحرين والسودان، وهو الموقف الذي انتقده الرئيس عبد المجيد تبّون بشدة، عندما قال إن “الجزائر ترفض التطبيع ولا تبارك الهرولة إليه”.

وخلال الجلسة، ومن دون أن يتطرّق مباشرة إلى مقترح تعيين بوقاوم مبعوثا أمميا إلى ليبيا، انتقد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي الدول الغربية التي تسعى، على حد قوله، للبقاء ممسكة بالملف الليبي.