الإمارات تعلن نهاية جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها

أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خروج الإمارات من أزمة كورونا وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال بن زايد على حسابه بتطبيق إنستغرام، الأربعاء: “خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات”.

وتابع: “حياتنا لازم ترجع لوضعها الطبيعي يمكن عاداتنا تتغير بعض الشيء في عدد من الأمور مثل ظروف العمل أو التعليم أو حياتنا الخاصة”.

وأضاف: “تجاوزنا هذه الأزمة بتجارب دفعنا ضريبتها ولكن تعلمنا الكثير”.

كانت السلطات المعنية بمواجهة جائحة كورونا، قد سمحت الشهر الماضي، في الإمارات بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

وشمل القرار السماح بعدم ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة، ووسائل النقل الخاصة للقاطنين في المنزل نفسه، ومرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة، والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة، ومراكز الحلاقة والتجميل والصالونات، والمراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج.