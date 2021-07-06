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"بينما كانت تتجول في "دبي مول

الإمارات.. تغريم مونيا بن فغول 150 ألف دينار جزائري بسبب أنفها الصغير!

نادية شريف
  • 56432
  • 21
الإمارات.. تغريم مونيا بن فغول 150 ألف دينار جزائري بسبب أنفها الصغير!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تغريم الإمارات للفنانة الجزائرية مونيا بن فغول بمبلغ 3000 درهم أي ما يعادل 150 ألف دينار جزائري بسبب الكمامة.

ونشرت بن فغول فيديو ستوري عبر حسابها على إنستغرام تتحدث فيه عن الواقعة حيث قالت إنها في اليوم الثاني الذي وصلت فيه الإمارات كانت في “دبي مول” تمشي في أمان الله وكان الناس يحثونها على وضع الكمامة بشكل صحيح، لكن لأنّ أنفها صغير على حد وصفها تجد صعوبة في تثبيتها.

وأضافت بأن رجلا تقدم منها ووضع يده على كتفها فانزعجت، ثم أظهر لها هويته لتكتشف بأنه رجل أمن، طالبها بجواز سفرها ليحرر لها المخالفة، وبعد تهربها استسلمت وأعطته الجواز لتكتشف بأن عليها دفع غرامة قيمتها 150.000 دج.

في ذات السياق ظهرت مونيا والأميرة ريا في فيديو آخر يتحدثان عن المخالفة، حيث قالت ريا: “15 مليون بروصي” وأضافت بأنهم كانوا جميعا بدون كمامات وقاموا بوضعها لكن مونيا لأن أنفها قصير انكشف فجاء رجل الأمن وحرر لها مخالفة.

هذا رد مونيا بن فغول بعد انتشار تصريح بأنها ترفض الزواج بشاب جزائري!

ردت الفنانة الجزائرية المثيرة للجدل، مونيا بن فغول على تصريح انتشر باسمها مفاده أنها ترفض الزواج بشاب جزائري، وقالت بأنه لا أساس له من الصحة.

وخصت بن فغول هذا التصريح، بستوري عبر حسابها على إنستغرام، حيث كتبت: “عندي سؤال، أين صرحت بهذا الكلام، ومتى، وأين”.

وأضافت: “يعني غير في الدزاير ترقد وتنوض تسمع الجديد عليك انت أصلا ما سمعت بيه ما قلتوا”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت الأربعاء بتصريح نسب لبن فغول جاء فيه: “زوجي لن يكون جزائري، أعرف أني حلم كل شاب جزائري لكن الله غالب القرار اتخذته ولا رجعة فيه”.

وانتقد ناشطون الفنانة بشكل لاذع وسحبوا أدراج الماضي ليذكروها بتصريحات سابقة أهانت فيها الرجل الجزائري ووصفته بالمكبوت.

وبالرغم من أنها قدمت اعتذارا رسميا من الجزائريين، بعدما أخذت تصريحاتها بشأن الرجال أبعادا خطيرة، وصلت إلى أعلى درجات التنمّر، إلا أن نشطاء لم ينسو لها ذلك.

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التعليقات
21
  • عبدو

    انت لن تتزوجي أصلا لا جزائري و لا اسرائيلي .

    9
  • حقيقة قد تغضب لكنها حقيقة

    وهل تريدون لها أن تتزوج بشباب الأونساج الفاشل والعاجز والخامل (الا القلة القليلة منهم لكي لا نعمم ) والذين ينامون الى ما بعد صلاة العصر وبعدها يتسكعون الى ما بعد منتصف الليل ليعودوا للنوم .... وهكذا هؤلاء الذين لا حرفة لهم الا النوم نهارا والتسكع ليلا . وأخيرا : بقاء الجزائرية عازبة أفضل من زواجها بأشباه الرجال وكم هم كثيرين والذين عنوانهم الرداءة على جميع المستويات .

    -4
  • حسبنا الله ونعم الوكيل

    شعب مريض وموسوس ..ونسي بان ارض الله واسعة ...الله اعطاها الحرية لتختار زوجها ..وقد يكون جزائري بعقلية اخرى يعيش في امريكا او اوربا ..واش دير بحماعة لونساج و السلفية

    -4
  • عبدو عبدالقادر

    خليها تصدي

    17
  • سليم

    نقاش عقيم وتافه...وهذا أقل ما يقال فيه...

    20
  • Gizmo

    مخدومة باش تلفتي الانتباه بعد ما سبيتي شعب كامل واحد ماسامع بيك

    27
  • محمد وحيد

    حلم كل شاب جزائري هو الهجرة و ليس الزواج .

    31
  • سفيان

    انا كرجل جزائري لاأبه البتة في كلا من تصريحها ولا في شخصها كل ميهمني كيف سيكون يوم غد هل سترتفع درجة الحرارة هل سيكون العمل مضني ام يوم عادي كباقي الايام حتى فكرة الزواج الغيت لتتصدر فكرة جمع الاموال والسفر خارج هذا البلد من هذة المنصة انا رجل جزائري ولستي بحلمي ولا حتى اضغان احلامي عيشي وربي الريش في بلاد الميكي

    29
  • سهيل

    يا حسراه عليك يا الدنيا ... الشباب الجزائري حلمه ان يتزوج بهاته المغرورة بجسمها الذي لن ينظر احد اليه بعد بضع سنوات لان السوق سوف ينتعش بوجوه جديدة كما هو الحال بالنسبة لصناعة الافلام الاباحية حيث لا تلبث فنانات الاغواء ان يعتزلن المهنة بعد سن الثلاثين لان الوجوه الجديدة ستغرق السوق باليد العاملة ** المؤهلة لتلبية احتياجات ورغبات الرجل ..لذلك في الغرب يسمون هذه التجارة ب: the industry of pleasuring the men

    29
  • خليفة

    لا زين لا عقلية ، و شكون اللي يتزوج وحدة لسانها طويل و عقلها صغير ، هذه المراة كبيرة في العمر و صغيرة في العقل و بها الناس ما تقبل.

    55
  • من بلادي

    تمر النساء في شوارع أروبا وبالالاف وتتسوق وتمتطي وسائل النقل وتتجول وتدخل السينما ومدرجات الملاعب والمحلات التجارية ... ولا أحد يتلفت اليهن ولا أحد يتحرش بهن بينما في الجزائر وفي شوارعنا وحافلاتنا وووووو كلما ظهرت امرأة ومهما يكن شكلها ولونها وزيها ووزنها وسنها ..................... الا والجميع يعلن حالة الطوارئ .

    -25
  • ب. محمد

    {تُنكح المرأة لأربع: أي تتزوّج. 1) لمالها. والمال يزول وهي تتعالى عليك به. 2) لجمالها. والجمال يزوب وكلّ ما على التراب تراب. 3)لحسبها. والحسب يتركها تتفاخر به عليك. 4 لدينها. والدّين باقٍ لك ولها وللأولاد: (...قوا أنفسكم وأهليكم نارا....). فاظفر بذات الدّين تربت يداك}. أي رببحتَ وفزتَ. صدق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

    62
  • حقيقة مرة

    اذا كان رجال في العقد السادس وأكثر وهم يتحرشون ببنات في سن حفيداتهم لا تتجاوز أعمارهن 13 سنة أثناء مغادراتهن المدارس وبالضبط المتوسطات نحو بيوتهن ليسوا مكبوتين فمن هم المكبوتين ؟؟؟

    -16
  • علي

    انت حلم كل جزائري هههه يعطوني معاك المهر والسكنى والسيارة وما نقبلك تكوني مرتي

    31
  • Zinadine

    مستحيل تقدر تعرف شكون المرأة لي زينة ولي مزعوقة كامل لابسين كيلو ماكياج او بوطوكس!

    33
  • لوز رمان باكور سفرجل تفاح توت الليمون

    هي حرة - حتى وإن كانت فعلا صرحت بذلك فهي حرة - أما العبيد ه من يهاجمون الاحرار و بإستمرار كأنها طقوسهم - ربما يجدون في ذلك متعة الذل السادية - كأنهم يقولون للأحرار أنا هنا ضع قدميك على وجهي - العبيد يحبون الاحرار لكنهم مضطرين على لعب دور الكراهية - الحر اصبح نادر في أيامنا هذه - كلاعب كرة القدم يدخل ارضية الملعب لوحده بينما مدرجات الملعب تملئها الجماهير - ستكون عيونهم عليه في وقت واحد وبالضبط عند قدميه

    -17
  • برهوش المبرهش ههه

    شكون البهلول الي راهو نادب عليك ... ههههه

    34
  • من هناك

    هي حرة أن ترفض أو تقبل بمن تشاء .

    -10
  • بلاد النفاق

    وأين المشكل اذا رفضت الزواج من شاب جزائري ؟ اليست تلك حرية فردية بل حق لا نقاش فيه ؟ وما دخل الجزائريين في اختيار أي جزائرية لزوجها وأي جزائري لزوجته ؟؟؟

    -7
  • علي

    ‏من ‏قال لك انه حلم كل جزائري أن يتزوجك أنا لا أحلم أن تزوجك

    44
  • عاشق الجزائريين

    هههههههه نستعرف بيكم ولاد بلادي الشعب لا يريد الزواج بمونيا اتمنى من الدولة أن تدخل على الخط و تمنع العرس الآن كل شيء أصبح بيد الدولة 😀

    34

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