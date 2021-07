الإمارات.. تغريم مونيا بن فغول 150 ألف دينار جزائري بسبب أنفها الصغير!

يا حسراه عليك يا الدنيا ... الشباب الجزائري حلمه ان يتزوج بهاته المغرورة بجسمها الذي لن ينظر احد اليه بعد بضع سنوات لان السوق سوف ينتعش بوجوه جديدة كما هو الحال بالنسبة لصناعة الافلام الاباحية حيث لا تلبث فنانات الاغواء ان يعتزلن المهنة بعد سن الثلاثين لان الوجوه الجديدة ستغرق السوق باليد العاملة ** المؤهلة لتلبية احتياجات ورغبات الرجل ..لذلك في الغرب يسمون هذه التجارة ب: the industry of pleasuring the men