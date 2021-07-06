الإمارات.. تغريم مونيا بن فغول 150 ألف دينار جزائري بسبب أنفها الصغير!

"بينما كانت تتجول في "دبي مول

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تغريم الإمارات للفنانة الجزائرية مونيا بن فغول بمبلغ 3000 درهم أي ما يعادل 150 ألف دينار جزائري بسبب الكمامة.

ونشرت بن فغول فيديو ستوري عبر حسابها على إنستغرام تتحدث فيه عن الواقعة حيث قالت إنها في اليوم الثاني الذي وصلت فيه الإمارات كانت في “دبي مول” تمشي في أمان الله وكان الناس يحثونها على وضع الكمامة بشكل صحيح، لكن لأنّ أنفها صغير على حد وصفها تجد صعوبة في تثبيتها.

وأضافت بأن رجلا تقدم منها ووضع يده على كتفها فانزعجت، ثم أظهر لها هويته لتكتشف بأنه رجل أمن، طالبها بجواز سفرها ليحرر لها المخالفة، وبعد تهربها استسلمت وأعطته الجواز لتكتشف بأن عليها دفع غرامة قيمتها 150.000 دج.

في ذات السياق ظهرت مونيا والأميرة ريا في فيديو آخر يتحدثان عن المخالفة، حيث قالت ريا: “15 مليون بروصي” وأضافت بأنهم كانوا جميعا بدون كمامات وقاموا بوضعها لكن مونيا لأن أنفها قصير انكشف فجاء رجل الأمن وحرر لها مخالفة.

هذا رد مونيا بن فغول بعد انتشار تصريح بأنها ترفض الزواج بشاب جزائري!

ردت الفنانة الجزائرية المثيرة للجدل، مونيا بن فغول على تصريح انتشر باسمها مفاده أنها ترفض الزواج بشاب جزائري، وقالت بأنه لا أساس له من الصحة.

وخصت بن فغول هذا التصريح، بستوري عبر حسابها على إنستغرام، حيث كتبت: “عندي سؤال، أين صرحت بهذا الكلام، ومتى، وأين”.

وأضافت: “يعني غير في الدزاير ترقد وتنوض تسمع الجديد عليك انت أصلا ما سمعت بيه ما قلتوا”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت الأربعاء بتصريح نسب لبن فغول جاء فيه: “زوجي لن يكون جزائري، أعرف أني حلم كل شاب جزائري لكن الله غالب القرار اتخذته ولا رجعة فيه”.

وانتقد ناشطون الفنانة بشكل لاذع وسحبوا أدراج الماضي ليذكروها بتصريحات سابقة أهانت فيها الرجل الجزائري ووصفته بالمكبوت.

وبالرغم من أنها قدمت اعتذارا رسميا من الجزائريين، بعدما أخذت تصريحاتها بشأن الرجال أبعادا خطيرة، وصلت إلى أعلى درجات التنمّر، إلا أن نشطاء لم ينسو لها ذلك.