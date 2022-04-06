الإمارات تقضي بإعدام “إسرائيلية” لحيازتها مخدرات

حكمت محكمة إماراتية، على امرأة عربية إسرائيلية بالإعدام لضبطها وبحيازتها نصف كيلوغرام من مادة الكوكايين.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن محامي فداء كيوان وهي إسرائيلية من أصل عربي صدور حكم بالإعدام على موكلته، مشيراً إلى عزمه تقديم استئناف للحكم.

وأوقفت فداء كيوان (43 عاماً) وهي من مدينة حيفا العام الماضي، بعد العثور على نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين في منزلها في دبي.

وقالت عائلتها إن المخدرات التي عثر عليها لا تخصها، فيما أكد شقيقها لهيئة البث التلفزيوني العامة التابعة للكيان الصهيوني أن اعتراف شقيقته جاء تحت الضرب.

وقال محاميها تامي أولمان: “يمكن تقديم الاستئناف في غضون 30 يوماً لذلك نحن نخطط لذلك”، كما أكد أنه يعمل “مع كافة السلطات في إسرائيل والعالم لمساعدتها”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها مطلعة على القضية “عبر دائرة الإسرائيليين في الخارج والبعثة الإسرائيلية لدى الإمارات العربية المتحدة”.

وأعربت صديقة كيوان عن أملها بأن الحكومة والشعب الإسرائيليين يكثفون جهودهم لمساعدتها كما حصل مع سيدة يهودية تحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية وأدينت هي الأخرى في روسيا بحيازة مخدرات عام 2019، وفقاً لـ” الوكالة الفرنسية”.

وأطلقت السلطات الروسية سراح نعمة يسسخار بعد تدخل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو في القضية.

وقال شقيق كيوان: “عندما سجنت الإسرائيلية نعمة يسسخار في روسيا قامت إسرائيل، حكومة وشعباً، بكل ما بوسعها حتى أطلق سراحها في النهاية”.

واستدرك قائلاً: “دعونا نرى ماذا سيفعلون من أجل فداء وماذا يمكن لأعضاء الكنيست (البرلمان) العرب أن يفعلوا”.

يذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقات لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بوساطة أمريكية، في البيت الأبيض عام 2020، ومنذ ذلك التاريخ وقعت أبوظبي والمنامة و”تل أبيب” العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.