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الإمارات: كلاب مدربة للكشف عن كورونا بالمطارات

الشروق أونلاين
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الإمارات: كلاب مدربة للكشف عن كورونا بالمطارات

تملك دولة الإمارات العربية 38 كلبا من الكلاب المدربة العاملة في مطاراتها تستطيع التعرف على المصابين بفيروس كورونا بدقة عالية.

وأنهت وزارة الداخلية في الإمارات تجاربها بنجاح للاستفادة من الكلاب البوليسية في تعزيز الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أنها استخدمت الكلاب بسبب فاعلية قدرتها والتي ثَـبُتت سابقاً في الكشف عن مصابين بأمراضٍ معدية مثل السل والملاريا، حيث تتميز الكلاب البوليسية المدربة بحاسة الشم القوية للغاية لديها.

أضافت “أظهرت البيانات والدراسات مستويات عالية من الدقة بلغت 91 % بعد تدريب لمدة أسبوعين، ونحو 88% في التجربة الميدانية للكشف عن مصابين محتملين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19”.

وأكدت أن الكلاب تكتشف الفيروس عن طريق شم عينات من عرق المسافرين بعد جمعها باستخدام مسحة من الإبط.

وأشارت إلى أن الكلاب تنفذ حاليا ما بين 30 و40 اختبارا يوميا في المطارات.

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