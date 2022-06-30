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الإمارات: منح المزايا الكاملة لأبناء المواطنات المقيمين في الصحة والتعليم

جواهر الشروق
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الإمارات: منح المزايا الكاملة لأبناء المواطنات المقيمين في الصحة والتعليم

أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، الخميس، قرارا بمنح المزايا الكاملة لأبناء المواطنات الإماراتيات، المقيمين في الدولة في مجالي الصحة والتعليم.

وبحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، فإن القرار يتعلق بمعاملة أبناء المواطنات المقيمين تماما مثل المواطنين.

وكان إقرار حكومة الإمارات، مطلع العام الماضي، تعديلات تمنح بموجبها الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى من الأجانب أثار انتقادات بعض المواطنين، ومن بينهم زوجة حاكم الشارقة.

وبفضل هذا التعديل، أصبح الجواز الإماراتي، المصنف كأحد أفضل جوازات السفر في العالم، يُمنح للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وحينذاك غردت الشيخة جواهر القاسمي، زوجة حاكم الشارقة، قائلة: “تجنيس أبناء المواطنات مطلب توظيف أبناء الإمارات مطلب”.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد سيصدر الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتفسير أحكام القرار الجديد الذي أصدره محمد بن زايد، دون نشر تفاصيل أخرى.

وأضافت: “تقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار”.

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