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الجزائر

الإنتاج الصيدلاني: تعليمة جديدة لمؤسسات التصنيع

الشروق أونلاين
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الإنتاج الصيدلاني: تعليمة جديدة لمؤسسات التصنيع

وجهت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، تعليمة بخصوص إيداع طلبات الحصول على اعتماد مؤسسة صيدلانية للتصنيع.

وجاء في التعليمة “في إطار رقمنة الإجراءات الإدارية، تعلم وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كافة الصيادلة المدراء التقنيين للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع بالإجراءات الجديدة المتعلقة بإيداع طلبات الحصول على اعتماد مؤسسة صيدلانية للتصنيع (جميع طلبات الاعتمادات).

وأوضحت الوزارة أنه اعتبارا من تاريخ 1 جانفي 2024، يجب أن يتم إيداع جميع طلبات الحصول على اعتمادات مؤسسات صيدلانية للتصنيع المذكورة أعلاه، إلزاما عبر المنصة الرقمية “تبادل-TABADOL”.

وأشارت إلى أن ذلك سيكون وفقًا للإجراءات المفصلة في الوثيقة المرفقة لهذه التعليمة، وعليه تصبح التعليمة 10 /وص وص/ م أ ت ص ت ص ب/ 2021 غير سارية المفعول.

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على أي معلومات إضافية، التواصل عبر خدمة الدعم التقني عبر البريد الالكتروني: tabadol@miph.gov.dz

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