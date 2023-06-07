الإنتاج الصيدلاني: نحو إنشاء شراكة إفريقية مربحة

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، على ضرورة ترقية شراكات إفريقية مربحة من خلال إشراك المتعاملين الاقتصاديين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه لدى افتتاح أشغال الطبعة الـ22 من المنتدى الدولي الصيدلاني بداكار، الجمعة الماضية، أكد عون أن “دائرته الوزارية تعمل على تأسيس شراكة متميزة، شاملة ومنفتحة نحو القارة الافريقية، تسعى فيها إلى خلق الاستثمار وتطوير القدرات الانتاجية والحفاظ على مناصب الشغل وخلقها”.

وأضاف الوزير أنه بحكم طابعه الاستراتيجي، يسعى قطاع الانتاج الصيدلاني إلى “إنشاء شراكة إفريقية مربحة، ترتكز أساسا على التعاون التقني والاقتصادي، من خلال الإشراك الوثيق لمختلف المتعاملين الصيدلانيين”، حسب ذات المصدر.

وفي هذا السياق، أشار عون إلى “وجود ما يقارب 196 وحدة إنتاج صيدلانية، ويتطلع إلى خلق مزيد من التنمية وتوسع في إطار الاندماج والتكامل شبه الإقليمي والقاري”.

كما دعا عون إلى “ضرورة اتباع مقاربة توافقية وقارية بين مختلف الدول الأفريقية، قادرة على تطوير الصناعة الصيدلانية في القارة، عبر انتهاج عدد من الخطوات، على غرار إنشاء أقطاب صناعية إقليمية متخصصة حسب مجموعة المنتجات لتحسين استغلال النسيج الصناعي الأفريقي والتطوير المشترك للأدوية بين مختلف المنتجين، بشكل خاص الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض التي تصيب القارة وكذلك إعطاء الأولوية للإنتاج الإفريقي لتغطية احتياجات أسواق الأدوية القارية”.

من جهته، أكد رئيس السنغال، ماكي سال، في مداخلته على ضرورة تطوير مشاريع مشتركة بين المؤسسات الصيدلانية في القارة.

واعتبر الرئيس السنغالي لدى زيارته للجناح الجزائري في المعرض، أن “الإنتاج الصيدلاني الجزائري سجل تقدما وتطورا”، داعيا المؤسسات الجزائرية إلى إقامة شراكات مع نظرائها السنغالية وفي بلدان جنوب الصحراء الافريقية، حسب المصدر.