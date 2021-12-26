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اقتصاد

الإنتاج الفلاحي الجزائري يضمن 73 بالمئة من الطلب الوطني

الشروق أونلاين
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الإنتاج الفلاحي الجزائري يضمن 73 بالمئة من الطلب الوطني
ح.م

كشف وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، الأحد، أن الإنتاج الفلاحي الوطني يغطي نسبة 73 بالمئة من الإحتياجات الوطنية.

وأوضح هني خلال اشرافه على افتتاح فعاليات المؤتمر التاسع لاتحاد الفلاحين الجزائريين أن القطاع الفلاحي يساهم حاليا بقيمة 25.6 مليار دولار في المنظومة الإقتصادية للبلاد.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن مناطق الجنوب تساهم بـ25.7% من قيمة الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة يوفر يد عاملة تمثل 20٪ أي ما يعادل 2.6 مليون يد عاملة فلاحية.

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