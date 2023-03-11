الإنتاج 24/24 ساعة لضمان وفرة الزيت والسميد خلال رمضان

المدير العام للمجمع العمومي "أغروديف" إبراهيم لزرق لـ"الشروق":

كشف المدير العام للمجمع العمومي للصناعات الغذائية “أغروديف” إبراهيم لزرق، اعتماد نظام الإنتاج على مدار 24 ساعة (3×8) بعديد الوحدات والفروع الإنتاجية التابعة للمؤسسة، لضمان وفرة منتجات واسعة الاستهلاك خلال رمضان على غرار السميد والزيت.

في هذا السياق، أوضح إبراهيم لزرق، في تصريح هاتفي لـ”الشروق”، أن مجمع “أغروديف” وككل عام اتخذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لتمكين المستهلك من اقتناء ما يلزمه خلال رمضان، خصوصا من المواد التي يرتفع عليها الطلب في هذا الشهر الفضيل، خصوصا عبر وحدات إنتاج السميد والفرينة والعجائن عبر فروع المجمع في ولايات وهران وتيارت وسيدي بلعباس والبليدة وقسنطينة وسطيف والأغواط وبسكرة.

وأوضح مدير مجمع “أغروديف” أن الدولة قد رفعت من التموين بالمواد الأولية لزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن الفروع تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك.

وأشار لزرق إبراهيم إلى أن كافة وحدات إنتاج السميد على سبيل المثال انتقلت منذ نحو 10 أيام للعمل بنظام الإنتاج على مدار 24 ساعة، أي بتناوب 3 فرق على عمليات الإنتاج كل 8 ساعات (3×8).

وشدد بالقول “مشكل إنتاج السميد لن يطرح بتاتا وحتى مخزون المواد الأولية متوفر وبكميات هائلة والتحضير لرمضان بدأ قبل نحو 10 أيام”.

وعلى غرار السميد، انتقلت فرق إنتاج الزيوت الغذائية بمصنع المحروسة الواقع بميناء العاصمة التابع لمجمع “أغروديف”، إلى العمل هي الأخرى على مدار اليوم (3×8)، لرفع وتيرة الإنتاج وبالتالي زيادة الكميات التي تطرح في الأسواق.

وحسب مدير المجمع، فإن الطاقة الإنتاجية لمصنع المحروسة تبلغ حاليا 400 طن يوميا، ما يعادل 400 ألف لتر من الزيوت الغذائية في كل يوم، وهو ما سيساهم في زيادة الكميات المعروضة قبل حلول الشهر الفضيل.

ويعتزم المجمع رفع وتيرة إنتاج عصائر علامة نقاوس شيئا فشيئا تحسبا لحلول شهر رمضان، والتي أصبحت رسميا تابعة لـ”أغروديف”.

من جهة أخرى، كشف المدير العام لمجمع “أغروديف” عن تضاعف نقاط البيع المعتمدة عبر مختلف ولايات الوطن، منها ما هو دائم والبعض الأخرى مؤقت بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأوضح لزرق أن عدد النقاط الثابتة انتقل من 180 إلى 380 نقطة، وسوف تتعدى 410 نقطة بيع رسمية بحلول شهر رمضان، تكون ثابتة أي أن عمليات البيع بها ستستمر حتى بعد انقضاء الشهر الفضيل، موزعة على مدن وتجمعات كبرى وحتى بمناطق نائية.

وحسب إبراهيم لزرق سيتم أيضا استغلال مساحات بالأحياء الشعبية لتنصيب نقاط بيع مؤقتة بمناسبة حلول شهر رمضان والتقرب أكثر من المستهلك وتوفير مواد يرتفع عليها الطلب في هذه الفترة، موضحا أن هذه العملية ستتم بالتنسيق مع الولاة والمسؤولين المحليين ومصالح وزارة التجارة.