الإنتخابات التشريعية: امكانية التصويت بوثائق إثبات الهوية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السبت، امكانية قيام المواطنين بواجبهم الانتخابي من خلال تقديم أحد وثائق اثبات الهوية.

وأكدت الجهة المعنية في بيان لها أنه بإمكان الناخبين والناخبات ممارسة حقهم الإنتخابي عبر مكاتب التصويت المسجلين بها من خلال تقديم وثيقة اثبات هويتهم سواء كانت (بطاقة التعريف الوطنية، رخصة السياقة أو جواز السفر)

وأشارت إلى أنه يمكن للناخب التعرف على مركز ومكتب التصويت المسجل به من خلال الولوج إلى المنصة الإلكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “اين انتخب”.