الإنتر يريد بن سبعيني في الميركاتو الشتوي

صراع إيطالي على مدافع الخضر

دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي في المنافسة على ضم المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، إلى صفوفه، وذلك بداية من فترة التحويلات الشتوية المقبلة.

أفاد مصدر إعلامي إيطالي، بأن الإنتر يريد الظفر بخدمات مدافع الخضر المتألق مع بوروسيا منشغلادباخ الألماني، رامي بن سبعيني، خلال الميركاتو الشتوي القادم، مشيرا أن إدارة النادي الإيطالي تتهيأ لتقديم عرض مغر لنظيرتها الألمانية لإقناعها بالتخلي عن لاعبها الجزائري بداية من شهر جانفي من العام المقبل، رغم أن العقد الذي يربط بن سبعيني بفريقه مانشنغلادباخ ينتهي في شهر جوان 2023.

يشار إلى أن مصادر صحفية إيطالية تحدثت أيضا قبل أيام عن اهتمام كبير من فريق السيدة العجوز، جوفنتوس، بانتداب رامي بن سبعيني خلال الميركاتو القادم، خاصة أنه يعاني من نقائص عديدة في التعداد، وهو يسعى لإجراء تدعيمات نوعية في صفوفه قصد استعادة بريقه وهيبته التي تراجعت على الصعيدين المحلي والأوروبي، بعدما أن كان يسيطر على البطولة الإيطالية لسنوات طويلة.

وكان نادي بوروسيا دورتموند الألماني قريبا من حسم صفقة انتداب، رامي بن سبعيني، الصيف الماضي، حتى إن المفاوضات مع فريقه قطعت أشواطا متقدمة لكن بعض التفاصيل الصغيرة حالت دون أن يحقق رغبته في تغيير الأجواء والانتقال إلى دورتموند.