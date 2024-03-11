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الجزائر

الإنتهاء من توسعة متنزه “الصابلات” وتسليمه قبل موسم الاصطياف

الشروق أونلاين
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الإنتهاء من توسعة متنزه “الصابلات” وتسليمه قبل موسم الاصطياف
مصالح ولاية الجزائر
توسعة متنزه الصابلات.

أسدى والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، تعليمات للإنتهاء من توسعة متنزه “الصابلات” وتسليمه قبل موسم الإصطياف، خلال وقوفه اليوم على المشاريع المسجلة بالعاصمة.

وحسب ما نشرته مصالح ولاية الجزائر، وقف اليوم الإثنين، 11 مارس، الوالي على وتيرة تقدم أشغال مشروع توسعة وتهيئة “الصابلات“، ليسدي تعليمات من أجل تسليم المشروع قبل موسم الاصطياف.

الوالي طالب كذلك بالإسراع في تزويد مساحات وفضاءات المتنزه الجديدة بالإنارة، والعمل على تنصيب الأكشاك التي من شأنها أن تقدم مختلف الخدمات للزائرين إضافة إلى إدراج مساحات خضراء، والشروع في عمليات التشجير.

وتريد ولاية الجزائر جعل متنزه “الصابلات” قطبا سياحيا بامتياز يتوافد إليه الزوار من داخل وخارج الوطن للترفيه والتسلية والنزهة على طول 4.5 كم تطل على البحر.

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