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الجزائر

الإنجليزية في الابتدائي.. مديريات التربية تشرع في توظيف حاملي شهادات الليسانس

الشروق أونلاين
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الإنجليزية في الابتدائي.. مديريات التربية تشرع في توظيف حاملي شهادات الليسانس
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شرعت مديريات التربية عبر ولايات الوطن في توظيف معلّمين لتدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإدراج هذه اللغة ضمن مناهج المرحلة الأولى من التعليم.

وحسب ما ذكرته مديرية التربية بتيارت في بيان، على غرار عدّة مديريات ولائية أخرى، فقد أمرت وزارة التربية بفتح “باب التوظيف بالتعاقد، لحاملي شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية، أو الترجمة من وإلى نفس اللغة”، وقد بدأت مديريات التربية بالفعل في استقبال ملفات المترشّحين بداية من الثلاثاء.

وتتكوّن ملفات التسجيل للراغبين في الترشّح إلى وظائف معلّمي اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية، من الوثائق التالية:

  • طلب خطي، يذكر فيه مكان الإقامة بدقة مع رقم الهاتف،
  • شهادة ليسانس في اللغة الإنجليزية أو الترجمة،
  • مع إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور.

من جهة أخرى، دعا عضو المجلس الوطني في اتحاد عمال التربية والتكوين (أونباف) مسعود عمراوي إلى فتح ورشات لتكوين حاملي الشهادات الجامعية في اللغة الإنجليزية، من الراغبين في العمل كمدرّسين لتلاميذ الابتدائي.

وقال عمراوي في منشور على فيسبوك:”من أجل إنجاح عملية تدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي، على وزارة التربية أن تفتح ورشات لتكوين المتخرّجين من معاهد اللغة الإنجليزية في مختلف ولايات الوطن”.

وأضاف الناشط النقابي يقول:”خرّجت الجامعة الجزائرية دفعات ودفعات في اللغة الانجليزية، وهذه فرصتهم للتوظيف، وعليهم إثبات كفاءتهم وقدرتهم”.

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