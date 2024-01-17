الإنجليزية والثقافة العامة والقانون للالتحاق بالوظيفة العمومية

مرسوم للوزير الأول يحدّد مواد الامتحان حسب الرتب

تشمل المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية اختبارات في عدّة مواد، حدّدها مرسوم موقّع من طرف الوزير الأول، على غرار الثقافة العامة والقانون وتسيير الموارد البشرية وتحرير المقالات وأيضا اللغة الأجنبية اختياريا، الفرنسية أو الإنجليزية وفق رغبة المترشّح، وتختلف المواد من حيث المعامل والإدراج من رتبة إلى أخرى في الوظيف العمومي، وتعدّ كل علامة أقل من 5/20 في أي من هذه المواد إقصائية للمرشّح.

وحسب العدد رقم 2 للجريدة الرسمية لشهر جانفي الجاري، وفي قرار وقّعه الوزير الأول، نذير العرباوي، يحدّد “إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية”، تتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الخاصة برتبة مراقب الوظيفة العمومية، اختبارا في الثقافة العامة لمدة ساعتين يكون المعامل فيها اثنان، واختبارا تقنيا يتعلّق بتسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية لمدّة ثلاث ساعات، بمعامل 3 واختبارا في التحرير الإداري، لمدة ساعتين بمعامل 2.

وتتضمن اختبارات رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية، اختبارا في الثقافة العامة لمدة ساعتين، بمعامل 2، واختبارا في القانون الإداري أو في قانون الوظيفة العمومية أو تسيير الموارد البشرية لمدة 3 ساعات واختبارا اختياريا في اللغة الأجنبية الفرنسية أو الإنجليزية لمدة ساعتين، بمعامل 1.

وفيما يخص رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية، يتضمن الامتحان المهني اختبارا في الثقافة العامة لمدة ساعتين بمعامل 2، واختبارا تقنيا أو دراسة حالة تتعلّق بمختلف ميادين التسيير والرقابة في الوظيفة العمومية لمدة 3 ساعات بالمعامل 3، واختبارا في التحرير الإداري لمدة ساعتين، بمعامل 2.

وفيا يتعلّق برتبة مفتّش للوظيفة العمومية، فيخضع الموظف لاختبار الثقافة العامة والقانون الإداري أو الوظيفة العمومية أو تسيير الموارد البشرية واختبارا اختياريا في اللغة الأجنبية، إما الإنجليزية أو الفرنسية، أما فيما يخص رتبة مفتّش الوظيفة العمومية، فيخضع المعني لاختبار الوظيفة العمومية لاختبار الثقافة العامة واختبار تقني أو دراسة حالة تتعلّق بمختلف ميادين التسيير والرقابة في الوظيفة العمومية واختبار التحرير الإداري، وفيما يخص رتبة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية، فتكون مسابقة على أساس الاختبارات في الثقافة العامة والقانون الإداري أو المناجمنت العمومي، وتسيير الموارد البشرية وآخر اختياري في اللغة الأجنبية إما الإنجليزية أو الفرنسية.

ويخضع المرشّح لرتبة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية لامتحان مهني في مواد الثقافة العامة واختبار تقني أو دراسة حالة تتعلّق بمختلف ميادين الوظيفة العمومية أو تسيير الموارد البشرية واختبار التحرير الإداري، والمرشّح لرتبة مفتش رئيس للوظيفة العمومية يخضع لاختبار الثقافة العامة واختبار تقني أو دراسة حالة تتعلّق بمختلف ميادين الوظيفة العمومية أو تسيير الموارد البشرية واختبار التحرير الإداري، والمترشّح لرتبة مدقق للوظيفة العمومية يخضع لاختبار الثقافة العامة والقانون الإداري أو المناجمنت واللغة الأجنبية اختياريا الإنجليزية أو الفرنسية، كما يخضع المترشح لرتبة مدقق رئيسي للوظيفة العمومية لاختبار الثقافة العامة والقانون الإداري والمناجمنت.

كما يخضع المترشّح لرتبة مدقّق رئيسي للوظيفة العمومية لامتحان مهني يتعلق بالثقافة العامة ودراسة حالة في تدقيق الموارد البشرية، واختبار مذكرة تلخيصية حول تدقيق الموارد البشرية، وفيما يخص رتبة مدقق رئيس للوظيفة العمومية، فيخضع لاختبار الثقافة العامة وتقني حول المقاييس وطرق التدقيق في الموارد البشرية والإدارة العمومية واختبار تحرير تقرير تلخيصي.

وطبقا لنفس المرسوم، فإن كل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات الإدارية تعدّ إقصائية، وتُلحق بأصل هذا القرار برامج مسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة، وتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحدة منها، حسب الأولوية، وهي مواءمة مؤهلات تكوين المترشّح لمتطلّبات السلك أو الرتبة المفتوحين للمسابقة.