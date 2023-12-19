الإنجليز ضدّ الصّيغة الجديدة لِمونديال الأندية

راسل مسؤولو البطولة الإنجليزية رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، وعبّروا له عن رفضهم لِتنظيم منافسة كأس العالم للأندية بِصيغة جديدة عام 2025.

وأعلنت “الفيفا” في تاريخ سابق عن إقامة مونديال الأندية بِنمط جديد، وذلك بِمشاركة 32 ناديا من مختلف القارّات. على أن تُجرى النّسخة الأولى بِأمريكا ما بين الـ 15 من جوان والـ 13 من جويلية 2025.

وفي تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الثلاثاء، فإن مسؤولي البطولة الإنجليزية اتّهموا الاتحاد الدولي لِكرة القدم بـ “الفشل في واجباته كهيئة تُدير شؤون كرة القدم العالمية، من خلال تجاهل مصالح الأندية، وخنق الأجندة، وتعريض اللاعبين لِمزيد من الإصابات”.

ووفقا للمصدر، فإن مسؤولي “البريمرليغ” بعثوا رسالتهم إلى الاتحاد الدولي لِكرة القدم، مدعومين بِنظرائهم في 43 بلدا عبر العالم، أبرزهم مسؤولي البطولات الإسبانية والإيطالية والألمانية (كبرى الدوريات).

وفي سياق ذي صلة وفي أحدث مؤتمر صحفي نشّطه، عبّر التقني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضمنيا، عن رفضه للصّيغة الجديدة لِكأس العالم للأندية، وقال إن اللاعبين يحتاجون إلى مزيد من الرّاحة للاسترجاع، وليس إلى إجبارهم على خوض منافسات جديدة.

ويستعدّ رجال المدرب غوارديولا لِمواجهة نظرائهم من نادي أوراوا الياباني، بِمدينة جدة السعودية مساء الثلاثاء. لِحساب نصف نهائي مونديال الأندية بِالنّمط القديم، الذي تحضره 7 أندية فقط.

والظّاهر أن رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو لا يعبأ بِتشبّع الأجندة، وإيذاء صحّة اللاعبين، بعد أن أعماه جشع الأموال الضّخمة التي يجنيها بِزيادة عدد المنافسات.