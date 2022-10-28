الإنجليز يحددون أسباب تراجع مستويات محرز مع السيتي

صنف ضمن أسوأ منفذي ضربات الجزاء في "البريميرليغ"

تواصل وسائل الإعلام الإنجليزية حديثها عن الدولي الجزائري، رياض محرز، وأسباب تراجع مستوياته مع نادي مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، وعدم تكراره للمستويات التي كان قدمها مع نادي ليستر سيتي في وقت سابق وقدمته كنجم كبير في كرة القدم العالمية، ما أدخله في أزمة نفسية قوّية مؤخرا، لا سيما بعد تضييع لضربة جزاء للمرة الثانية على التوالي.

وأعد موقع “البي بي سي” تقريرا عن أسباب تراجع مستويات رياض محرز مع مانشستر سيتي وعجزه عن تقديم نفس المستويات المذهلة، التي قدمها مع ليستر سيتي، وفي مقدمتها خلال عام 2016 عندما أسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه، ثم حصوله على جائزة أفضل لاعب في “البريميرليغ” خلال نفس العام، وأشار نفس المصدر إلى أن وضعية محرز مختلفة بين الفريقين بسبب حجم الفوارق الموجودة بينهما، وحجم المساحة المتروكة لقائد “الخضر” للتعبير عن موهبته، ووصف ذات التقرير رياض محرز بـ”الحوت الكبير” الذي كان يسبح في حوض صغير، عندما كان يلعب مع ليستر سيتي، وكان مسموحا له بالقيام بما يحلو له فوق أرضية الميدان، مما ساعده على التألق بشكل لافت وقيادة “الثعالب” لإنجاز أسطوري تمثل في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي عام 2016.

من جهة أخرى، أشار التقرير لتغير الموقف بعد انتقال النجم الجزائري لمان سيتي، حيث إنه بقي حوتا كبيرا ولكن في حوض عملاق، مما يضعه أمام منافسة شرسة نهاية كل أسبوع من أجل السعي لفرض مكانته الأساسية مع الفريق السماوي، ويعيش محرز حاليا أزمة حقيقية بعدما أهدر ضربتي جزاء على التوالي في دوري أبطال أوروبا، مرفقا ذلك بعروض هزيلة كلما تواجد على أرض الملعب، وفتح إهدار رياض محرز لضربة جزاء مع فريقه مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، الباب أمام الإعلام البريطاني لدراسة الإحصائيات الخاصة بالنجم الجزائري في هذه العملية.

ونشرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية تقريراً عن أسوأ 10 منفذي ركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أصبح من ضمنها رياض محرز، إلى جانب 5 لاعبين سابقين من الجار مانشستر يونايتد، واحتل محرز المركز الخامس بنسبة نجاح تقدر بـ67٪، لكونه استطاع تسجيل 12 ركلة من 18 سددها في “البريميرليغ”، وكانت آخر ركلة أضاعها ضد وستهام في المباريات الأخيرة من الدوري الموسم الماضي وفي وقت حساس من المنافسة على اللقب، كذلك كان قد أهدر مع فريقه مانشستر سيتي ركلة ضد ليفربول عام 2018، أما الركلات الثلاث الأخرى فلم ينجح في تجسيدها بقميص فريقه السابق ليستر سيتي.