الإنجليز يحذّرون أرسنال من تكرار خطأ التخلي عن بن ناصر

لم يستقر على تجديد عقده مع ميلان لحد الآن

كشفت صحيفة “الميرور” الإنجليزية بأن نادي أرسنال في طريقه إلى ارتكاب خطأ كبير، يشبه ذلك الذي كان وقع فيه قبل سنوات عندما قرر الاستغناء عن خدمات النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نادي ميلان الإيطالي، الذي بات واحدا من أبرز نجوم الدوري الإيطالي وأحد أكثر اللاعبين طلبا في سوق التحويلات.

وأكد ذات المصدر أن المدير الفني للنادي اللندني، ماكيل أرتيتا، يفكر في بيع النجم البلجيكي الواعد، ألبيرت لوكونغا، (22 عاما)، رغم الآمال المعقودة على الدولي البلجيكي، الذي يشبهه الكثير بالنجم الإيفواري السابق، يايا توري، الذي انضم إلى أرسنال بتوصية من قائد مانشستر سيتي السابق، فينست كومباني.

وقالت الصحيفة الإنجليزية بهذا الخصوص: “قرار أرسنال ببيع الدولي البلجيكي يأتي تذكيرًا بالخطإ الفادح الذي ارتكبه منذ خمس سنوات تقريبًا”، مضيفة: “في صيف عام 2017 وافق أرسنال بقيادة أرسين فينغر على بيع واحد من أكثر نجومه موهبة، في صورة إسماعيل بن ناصر لاعب الوسط الجزائري، الذي كان وصل من فريق آرل أفينيون الفرنسي قبل عامين”، وتابعت: “في التاسعة عشر من عمره نفد صبر بن ناصر بسبب قلة مشاركاته مع الفريق الأول، حيث ظهر مرة واحدة فقط مع الفريق الأول”، وأردفت: “شعر أن بأرسنال لم يكن معارضًا لبيعه فقام بخطوة جريئة بالانتقال إلى إمبولي وقد آتت أكلها. لعب بن ناصر 39 مباراة مع الفريق الإيطالي في موسمه الأول، وساعدهم على الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية”.

إلى ذلك، أبرزت “الميرور” الخطأ الكبير الذي وقع فيه أرسنال بالتفريط في بن ناصر (24 عاما)، وأكدت: “أرسنال ترك أحد لاعبي خط الوسط الواعدين في أوروبا يفلت من قبضته مقابل 900 ألف جنيه إسترليني فقط”، وأضافت: “غادر بن ناصر إمبولي وانضم إلى ميلان مقابل 14.5 مليون جنيه إسترليني وبعد 3 سنوات فاز بلقب الدوري الإيطالي وبلغت قيمته الآن 34 مليون جنيه إسترليني”، وكان أرسنال فكر خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية في استرجاع نجمه الجزائري السابق وقدم عرضا إلى نادي ميلان الإيطالي، وهو ما يعد حسب العديد من وسائل الإعلام الانجليزية اعترافا من إدارة النادي اللندني بالخطإ الذي ارتكبته بحق بن ناصر قبل سنوات.