الإنجليز يدافعون عن بن رحمة وينتقدون وضعيته مع “الخضر”

ساهم في فوز فريقه على إيفرتون في "البريميرليغ"

وجه موقع “وستهام زون” الإنجليزي المختص في متابعة أخبار نادي وستهام، انتقادا غير مباشر للناخب الوطني، جمال بلماضي، بسبب نجم النادي اللندني، سعيد بن رحمة، بعد أن استدعاه بشكل عاجل لمواجهة الكاميرون في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022 دون أن يمنح له فرصة المشاركة في المباراة.

وقال الموقع الإنجليزي في تقرير يتحدث فيه عن الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، إن الأخير بحاجة لمعاملة خاصة من طرف المدربين لأنه يبرز ويتألق كلما شعر بثقتهم، في حين يخفت توّهجه كلما شعر بالعكس، وأكد: “عدم مشاركته في مباراة الكاميرون خطأ كبير. كان بن رحمة سيفيد المنتخب الجزائري لو شارك في اللقاء، خاصة أنه أقصي من المونديال بسبب قاعدة احتساب الأهداف المسجلة خارج الديار”.

ويأتي تعليق الموقع الإنجليزي على ما حدث لبن رحمة مع المنتخب الجزائري في تحليل لوضعيته مع وستهام في الفترة الحالية، وشارك الدولي الجزائري أساسيا في لقاء إيفرتون لحساب المرحلة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز، أول أمس، في خطة من المدرب مويس حتى يكون جاهزا للقاء أولمبيك ليون الفرنسي، الخميس المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي لليوروباليغ، وقال بهذا الخصوص: “بسبب معاناة بن رحمة نفسيا بعد إقصاء منتخب بلاده من التأهل إلى كأس العالم، طالب البعض بضرورة إراحته”، مضيفا: “سوف يكون محطما، ومع كون بن رحمة لاعبا يعتمد بشكل كبير على الثقة، ستخشى جماهير وستهام من تأثير ذلك (الإقصاء من المونديال) على مستوياته الفنية في وقت يحتاج فيه الفريق للاعبيه المؤثرين في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم”، وأضاف: “لكن مع إسهام بن رحمة في تسجيل ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات له مع الهامرز و15 في المجموع بكل المسابقات هذا الموسم، فعلى مويس ببساطة الاعتماد عليه”، وزاد: “في ظل غياب مانويل لانزيني عن مواجهة ليون الخميس المقبل من الضروري أن يكون بن رحمة في أفضل حالاته لذلك الموعد”.

وبالفعل شارك بن رحمة أساسيا في لقاء إيفرتون في الجولة 31 من الدوري الانجليزي الممتاز، وقدم الدولي الجزائري مستويات مقبولة أثبت من خلالها تجاوزه لصدمة الإقصاء المونديالي، وهو ما وصفته وسائل الإعلام الانجليزية بالمؤشرات الإيجابية قبل مواجهة ليون المهمة في الدوري الأوروبي.