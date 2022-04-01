الإنجليز يشيدون بتأثير محرز في نتائج السيتي والجزائريون يتساءلون !

عاد إلى تدريبات فريقه بشعار نسيان خيبة الإقصاء

عاد، الخميس، الدولي الجزائري، رياض محرز، للمشاركة في تدريبات نادي مانشستر سيتي الانجليزي، بعد خيبة الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 واستعدادا لما تبقى من الموسم الجاري مع النادي السماوي، وظهر رياض محرز بمعنويات عالية خلال التدريبات ورسم على وجهه ابتسامة عريضة، وكأنه تجاوز صدمة الإقصاء المونديالي بسرعة كبيرة، بعد أن فشل في قيادة “الخضر” إلى تجاوز الكاميرون في المباراة الفاصلة.

وكان الجزائريون تساءلوا منذ الإقصاء المرّ أمام الكاميرون عن سّر غياب تأثير رياض محرز في نتائج المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، خاصة خلال المباريات الكبيرة، حيث غابت لمسته في الوقت الذي احتاجه فيه “الخضر”، مقارنة بما يفعله مع نادي مانشستر سيتي هذا الموسم، واستغرب الجزائريون الاختلاف البارز بين نسختي محرز، الأولى مع المان السيتي والثانية مع المنتخب الوطني، لا سيما في ظل الاعتراف الكبير من المحللين ووسائل الإعلام الانجليزية بالتأثير المباشر لقائد “الخضر” في النتائج الجيّدة التي سجلتها كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا هذا الموسم.

وكان نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي السابق، مايكل براون، بأن رياض محرز، كان عاملا محوريا في النتائج الجيّدة التي يسجلها النادي السماوي هذا الموسم، وتنافسه على ألقاب ثلاث مسابقات (الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الانجليزي)، واصفا ما يقدمه هذا الموسم بـ”التأثير المذهل”.

وقال مايكل براون في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي، بخصوص تقييم نتائج النادي إلى غاية هذه المرحلة من الموسم: “إن “التأثير المذهل” لرياض محرز كان عاملاً رئيسياً في المساعدة لدفع السيتي نحو المنافسة على الألقاب في ثلاث مسابقات”، وتحتل كتيبة بيب غوارديولا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، في حين وصلت إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي حيث ستواجه ليفربول، كما سيصطدم زملاء محرز بنادي أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال براون لاعب خط وسط السيتي السابق إن سعي السيتي للنجاح كان جهدًا جماعيًا إلى حد كبير، ولكنه يعتقد أن التأثير الفردي لرياض محرز، وهو الهداف الحالي للنادي، قد أثبت أنه حاسم بشكل خاص في الآونة الأخيرة.

وأكد النجم الانجليزي السابق بهذا الشأن: “رياض محرز سجل 22 هدفاً في جميع المسابقات وقدم 7 تمريرات حاسمة لحد الآن”، قبل أن يضيف: “معدل الدقائق لكل هدف استثنائي، خاصة أنه لم يلعب بانتظام في بداية الموسم”، وأردف: “أعتقد أنه كان (محرز) لا يصدق على الإطلاق”، وفضّل براون وضع رياض محرز في صدارة لاعبي المان سيتي المؤثرين، قبل أن يضع باقي النجوم خلف النجم الجزائري، حيث قال: “اعتقد أن برناردو سيلفا في مرحلة ما سيكون مهما جدّا، لقد كان يقدم بعض العروض والأهداف المذهلة”، وزاد: “ثم هناك جواو كانسيلو والحارس إدرسون والمدافع روبن دياز. فيل فودين يتحسن بشكل أفضل أيضا..!”.

يجدر الذكر أن رياض محرز يسجل حاليا أفضل حصيلة رقمية له منذ بداية مشواره الكروي، بدليل وصوله إلى 22 هدفا وتقديم 7 تمريرات حاسمة في مجموع 36 مباراة بمختلف المسابقات لحد الآن.