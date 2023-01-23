الإنجليز يعترفون.. محرز كابوس المدافعين في “البريميرليغ”

يواصل حصد الأرقام المميزة مع مانشستر سيتي

يواصل الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن قاده لفوز جديد على وولفرهامبتون، حيث شارك الأحد أساسيا في فوز الستيزنز بنتيجة (3-0) في الجولة الـ21، كما بات قاد “الخضر” على بعد تمريرة حاسمة واحدة للتفوق على ديدييه دروغبا ليصبح أفضل لاعب إفريقي ممر حاسم في “البريميرليغ”.

وكان محرز حاسما في الشوط الثاني من المباراة، حيث قدّم تمريرة حاسمة لزميله إيرلينغ هالاند، جاء منها الهدف الثالث في الدقيقة 54، كما سجل هدفا بعد ذلك لم يحتسبه الحكم بحجة التسلل، ومنح موقع “هوسكورد” المتخصص في الإحصائيات محرز تقييما وصل لـ7.52 من 10، كواحد من أفضل لاعب في اللقاء بعد إيرلينغ هالاند صاحب الأهداف الـ3، حيث لمس الكرة في 64 مناسبة مع إظهاره دقة في التمرير بنسبة وصلت لـ82%، ووصل محرز إلى تمريرته الحاسمة رقم 54 في الدوري الإنجليزي الممتاز أي على بعد تمريرة حاسمة على تحطيم الرقم الإفريقي المتواجد بحوزة الإيفواري ديدييه دروغبا بـ55 تمريرة.

ولا تزال تقارير الإشادة والإعجاب تنهال على الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد أدائه المذهل مع نادي مانشستر سيتي الانجليزي منذ عودة المسابقات بعد إجراء بطولة كأس العالم 2022، وعلى وجه التحديد عقب قيادته للمان سيتي إلى الفوز على توتنهام في ملعب “الاتحاد” بنتيجة 4-2، وسجّل محرز مرتين، فيما قدّم تمريرة حاسمة إلى زميله النرويجي إيرلينغ هالاند (22 عامًا)، ليشترك في 3 من أصل 4 أهداف سجّلها مانشستر سيتي، وينال اللاعب الجزائري إشادات وسائل الإعلام الإنجليزية وجماهير النادي، بعد أن كان مُهمّشًا مع بداية الموسم.

ووصف المدافع الدولي الانجليزي الأسبق، ستيف هوي، الدولي الجزائري بـ”كابوس المدافعين”، وقال نجم نادي نيوكاستل السابق في تصريحات لبرنامج “ماتش داي لايف” لقناة مانشستر سيتي، تعليقا على ما يقدمه محرز حاليا: “لقد كان أداؤه رائعًا.. رياض محرز يجب أن يكون كابوسًا لكل مدافع”، وأوضح المدافع الإنجليزي السابق فكرته بالقول: “عندما تشاهد رياض (محرز) يركض نحوك، فأنت لا تعرف إلى أين سيذهب”، مضيفا: “لأنه يستطيع الذهاب إلى اليسار ويمكنه الذهاب يمينًا، إنه يحصل دائما على خطوة إضافية على المدافع وهو يملك الأفضلية”، وأردف: “حتى لو كنت تعرف المكان الذي سيذهب إليه، فليس لديك الكثير للقيام به حيال ذلك لأنه سيضعك في موقف ضعيف”، وزاد: “كما قلت، أعتقد أنه يجب أن يكون كابوسا لكل مدافع..الهدف الثاني لمحرز صورة مصغرة عن مهارته وإرادته الكبيرتين وقتاله على أرض الملعب”، قبل أن يؤكد: “عندما تكون مدافعًا وتواجه محرز، فأنت تأمل أساسًا أن يكون لديك لاعب آخر خلفك لمساعدتك”.

ولم تتوقف الإشادة عن نجم نيوكاستل السابق بل دعمها الدولي الاسكتلندي الأسبق، بول ديكوف، وأكد أن توّهج محرز ليس وليد المواجهات الأخيرة فقط، بل هو مستمر منذ أزيد من شهرين، وقال بهذا الخصوص: “كان رياض محرز رائعا، ليس فقط مؤخرا، ولكن خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية. وقد أصبح أحد اللاعبين الكبار الذين تتطلع إليهم جماهير السيتي عندما يعاني الفريق”.

يجدر الذكر، أن رياض محرز خاض 27 مباراة في كل المسابقات مع مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.