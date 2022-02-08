الإنجليز ينتقدون إدارة مانشستر سيتي بسبب رياض محرز

يواصل تحطيم الأرقام ويقترب من تجاوز حصيلة عام 2016

انتقدت صحيفة “مانشستر إيفنينع نيوز” البريطانية إدارة نادي مانشستر سيتي الانجليزي والمدرب الإسباني، بيب غوارديولا، بسبب الصمت المطبق الذي يُحيط بملف تجديد عقد الدولي الجزائري، رياض محرز، رغم التوّهج الكبير للأخير منذ بداية الموسم الجاري.

ويعّد رياض محرز الهدّاف الأول للنادي السماوي برصيد 15 هدفا منذ بداية الموسم، كما صنع 6 أهداف أخرى في 26 مباراة شارك فيها لحد الآن، ما وضعه في خانة النجم الأول للسيتيزنز رغم أنه بدأ الموسم بمشاركات متذبذبة بسبب خيارات المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، واستغربت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، عدم قيام إدارة نادي مانشستر سيتي بأي خطوة لحد الساعة من أجل تجديد عقد قائد “الخضر”، رغم أن محرز هو أفضل لاعب في الفريق حاليا، ودعّم المصدر ذاته وجهة نظره بأرقام أفضل لاعب في “البريميرليغ” عام 2016، منذ بداية الموسم الجاري، مشيرا إلى أنه أفضل من أسهم في تسجيل الأهداف بالمان سيتي بحصيلة 21 هدفا في 26 مباراة فقط، متقدما على البرازيلي غابرييل جيسوس صاحب المركز الثاني بست أهداف كاملة.

وكان محرز نجح في كسر رقم جديد له مع النادي السماوي بعد أن تجاوز أفضل حصيلة تهديفية له منذ انضمامه إلى النادي، بانتصاف الموسم الجاري فقط، ما يؤكد المستويات الكبيرة التي يقدمها منذ بداية الموسم وسيره نحو تسجيل أفضل الأرقام مع المان سيتي، ووصل النجم الجزائري لهدفه رقم 15 مع مانشستر سيتي هذا الموسم في 26 مباراة بمختلف المسابقات، ليتصدر بذلك لائحة هدافي النادي الانجليزي، ويسجل أفضل رقم له منذ انضمامه إلى النادي السماوي صيف عام 2018.

وكان رياض محرز سجل في موسمه الأول (2018/ 2019) مع كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، 12 هدفا في 45 مباراة بمختلف المسابقات، وفي الموسم الثاني (2019/ 2020) نجح في تسجيل 13 هدفا في 50 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل قائد المنتخب الجزائري خلال الموسم الماضي (2020/ 2021)، 14 هدفا في 48 مباراة، قبل أن يرفع أرقامه هذا الموسم إلى 15 هدفا في 26 مباراة فقط، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع وتجاوز حتى أفضل حصيلة له في إنجلترا عندما كان لاعبا مع ليستر سيتي موسم 2015/ 2016.

وكان نجم ليستر سيتي نجح خلال موسم التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز وجائزة أفضل لاعب لذات العام، في تسجيل 18 هدفا في 39 مباراة خاضها مع “الفوكسز” آنذاك، وهو الرقم الذي يبدو في متناول رياض محرز إن واصل على هذا المنوال.