الإنجليز “يُسيّسون” مباراة فريق محرز

أصرّ الإنجليز مساء السبت على “تسييس” مباراة فريق إيفرتون والضيف نادي مانشستر سيتي، لِحساب الجولة الـ 27 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وأُجبر لاعبو الفريقَين على الدخول إلى أرضية الميدان، وهم يحملون العلم الأوكراني، وأقمصة كتبت عليه عبارة “لا للحرب”. في إشارة إلى الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وروسيا. كما لجأت إدارة ملعب “غوديسون بارك” إلى نشر صور على السبورة الإلكترونية، لِمظاهرات في الشارع، حُملت فيها لافتات كُتبت عليها: “أوقفوا بوتين” و”أوقفوا الحرب”.

وحضر وقائع هذه المباراة لاعبان أوكرانيان، مُمثّلان في: ألكسندر زينتشينكو متوسط ميدان فريق مانشستر سيتي، وفيتالي ميكولينكو مدافع نادي إيفرتون. وكلاهما بقيا حبيسَي دكّة البدلاء.

ودخل الجناح الجزائري رياض محرز إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 74، وحينها كان فريقه مانشستر سيتي متعادلا في النتيجة. قبل أن يُسجّل بطل إنجلترا هدف الفوز (0-1)، بِواسطة المهاجم فيل فودن في الدقيقة الـ 82.

ومعلوم أن لوائح “الفيفا” تمنع بِشدّة ممارسة السياسة داخل المستطيل الأخضر، أو في المنافسات الكروية. لكن بدا أن المنع مجرّد شعار أجوف، سرعان ما يدوسه “الكبار” عندما تقتضي المصلحة ذلك.