الإنذارات.. هاجس الخضر في فاصلة الكاميرون

العودة أصعب من الذهاب

مع بداية العد التنازلي لموعد المباراة الفاصلة الأولى التي تنتظر المنتخب الوطني في 25 مارس الجاري أمام الكاميرون، بدأت معه حمى المباراة تتصاعد من يوم لآخر، سيما بالنسبة للناخب الوطني جمال بلماضي، الذي يتخوّف من تبعات ترسيم الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” للحكم البوتسواني جوشوا بوندو لإدارة لقاء الذهاب.

وتحوّل الحكم بوندو إلى هاجس حقيقي بالنسبة للجزائريين، وهذا بالنظر إلى ما عاشه رفقاء رياض محرز مع هذا الحكم في لقاء بوركينافاسو خلال تصفيات كأس العالم، والتي كانت انتهت بالتعادل الإيجابي (1ـ1).

ويخشى الطاقم الفني الوطني من العقبات التي قد يضعها هذا الحكم في طريق المنتخب الوطني في لقاء الذهاب أمام الكاميرون، وتبعات ذلك في مباراة العودة، وهذا بسبب البطاقات الصفراء التي يملكها عديد اللاعبين الأساسيين أو المهمين الذين قد يخسرهم المنتخب الوطني في لقاء العودة بالبليدة في حالة أغدقهم الحكم بوندو ببطاقات مجانية في موقعة دوالا.

وتحصي التشكيلة الوطنية عدة لاعبين مهددين بالغياب عن المباراة الثانية بالجزائر في حالة حصولهم على إنذارات في اللقاء الأول، لعل أبرزهم المدافع جمال بلعمري الذي كان تحصل على بطاقة صفراء في افتتاح التصفيات المؤهلة للمونديال في مباراة جيبوتي التي جرت شهر سبتمبر الماضي، التي فاز بها المنتخب الوطني بـ(8/0).

وراء بلعمري يأتي رامي بن سبعيني، الذي سيلعب هو الآخر لقاء الإياب أمام الكاميرون تحت طائل العقوبة، هو الذي كان تحصل على إنذار في لقاء الذهاب أمام منتخب بوركينافاسو من طرف ذات الحكم.

إلى ذلك، تضم قائمة المهددين الثنائي رامز زروقي ويوسف عطال، بعد تحصل كل واحد منهما على بطاقة صفراء في لقاءي النيجر.

هذه الوضعية ستكون بمثابة عائق حقيقي أمام اللاعبين، الذين سيتخوفون من تلقي إنذارات قد تحرمهم من المشاركة في مباراة العودة، ما يجعل الناخب الوطني مطالب بتحضير المباراة من جميع النواحي، والاستعداد لأبشع السيناريوهات المحتملة.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان تقدم بشكوى رسمية إلى الكاف بسبب تعيين البوتسواني جوشوا بوندو حكما لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكاميروني على خلفية تحكيمه السيئ لمباراة بوركينافاسو والخضر التي لعبت في المغرب في اطار دور المجموعات المؤهل للمونديال، والتي حرم خلالها رياض محرز من ضربة جزاء شرعية، وتغاضيه عن الاعتداء الذي تعرض له بن سبعيني، إلا أن الهيئة الكروية القارية رفضت مبررات الفاف وأكدت ثقتها في الحكم بوندو لإدارة لقاء الذهاب.