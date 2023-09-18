الإنفلونزا أم السل.. طبيبة روسية تكشف الفرق

كشفت طبيبة روسية، مختصة في الأمراض الباطنية، عن الفرق بين مرض السل والإنفلونزا وتحدثت عن كيفية التمييز بينهما لتجنب الحيرة والقلق.

وبحسب تقرير مترجم نشره موقع روسيا اليوم فقد قالت الدكتورة “أوكسانا بيفوفاروفا” لموقع “NEWS.ru” الإلكتروني الروسي، إن السعال المستمر والتعرق وفقدان الوزن هي أول علامات الإصابة بمرض السل.

وأضافت: “غالبا ما يحدث السعال المستمر عند المدخنين وأولئك الذين أصيبوا مؤخرا بالإنفلونزا ونزلات البرد”.

وأشارت الطبيبة إلى أن الأعراض الأولى لمرض السل، هي السعال لفترة طويلة والتعرق الزائد وفقدان الوزن.

فيما ذكرت إنه يمكن أيضا، تسجيل السعال والحمى مع الإصابة بمرض في جهاز التنفس. ولكن في هذه الحالة يدور الحديث عن فترة أسبوع واحد، بينما في حال الإصابة بمرض السل تستمر الأعراض لعدة أشهر.

وأشارت إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السل. ومن أجل حماية الأطفال، يجري تطعيمهم الإلزامي، ويتم ذلك في مستشفى الولادة في اليوم الثالث وحتى اليوم السابع من حياة الطفل.

ونتيجة لذلك، يكتسب الطفل مناعة نوعية تحميه من الأشكال القاتلة من مرض السل خلال السنوات الأولى من حياته.

يذكر أن السل هو مرض معدٍ يمكن أن يؤثر على جميع الأعضاء في جسم للإنسان ، ولكنه يؤثر في أغلب الأحيان على الرئتين أكثر من غيرها.