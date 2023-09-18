-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 6 ولايات غربية
جواهر

الإنفلونزا أم السل.. طبيبة روسية تكشف الفرق

جواهر الشروق
  • 266
  • 0
الإنفلونزا أم السل.. طبيبة روسية تكشف الفرق
أرشيف
تعبيرية

كشفت طبيبة روسية، مختصة في الأمراض الباطنية، عن الفرق بين مرض السل والإنفلونزا وتحدثت عن كيفية التمييز بينهما لتجنب الحيرة والقلق.

وبحسب تقرير مترجم نشره موقع روسيا اليوم فقد قالت الدكتورة “أوكسانا بيفوفاروفا” لموقع “NEWS.ru” الإلكتروني الروسي، إن السعال المستمر والتعرق وفقدان الوزن هي أول علامات الإصابة بمرض السل.

وأضافت: “غالبا ما يحدث السعال المستمر عند المدخنين وأولئك الذين أصيبوا مؤخرا بالإنفلونزا ونزلات البرد”.

وأشارت الطبيبة إلى أن الأعراض الأولى لمرض السل، هي السعال لفترة طويلة والتعرق الزائد وفقدان الوزن.

فيما ذكرت إنه يمكن أيضا، تسجيل السعال والحمى مع الإصابة بمرض في جهاز التنفس. ولكن في هذه الحالة يدور الحديث عن فترة أسبوع واحد، بينما في حال الإصابة بمرض السل تستمر الأعراض لعدة أشهر.

وأشارت إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السل. ومن أجل حماية الأطفال، يجري تطعيمهم الإلزامي، ويتم ذلك في مستشفى الولادة في اليوم الثالث وحتى اليوم السابع من حياة الطفل.

ونتيجة لذلك، يكتسب الطفل مناعة نوعية تحميه من الأشكال القاتلة من مرض السل خلال السنوات الأولى من حياته.

يذكر أن السل هو مرض معدٍ يمكن أن يؤثر على جميع الأعضاء في جسم للإنسان ، ولكنه يؤثر في أغلب الأحيان على الرئتين أكثر من غيرها.

مقالات ذات صلة
لهذا السبب وبخت رئيسة البنك المركزي الأوروبي زملاءها وصادرت هواتفهم!

لهذا السبب وبخت رئيسة البنك المركزي الأوروبي زملاءها وصادرت هواتفهم!

تزويج قاصرات فقدن عائلاتهن في زلزال الحوز المدمر.. حملة تثير سخط المغربيين

تزويج قاصرات فقدن عائلاتهن في زلزال الحوز المدمر.. حملة تثير سخط المغربيين

اكتشاف سرطان الثدي في مرحلة مبكرة.. علماء يتوصلون لنتيجة مبهرة

اكتشاف سرطان الثدي في مرحلة مبكرة.. علماء يتوصلون لنتيجة مبهرة

5 فوائد مذهلة لتناول القرنفل.. تعرف عليها

5 فوائد مذهلة لتناول القرنفل.. تعرف عليها

مع الحالة الكارثية في ليبيا.. صورة للمنقوش في صالون حلاقة تركي تثير الجدل

مع الحالة الكارثية في ليبيا.. صورة للمنقوش في صالون حلاقة تركي تثير الجدل

طلاق زوجة مؤسس غوغل بسبب إيلون ماسك!

طلاق زوجة مؤسس غوغل بسبب إيلون ماسك!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد