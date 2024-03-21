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رياضة

الإهانات العنصرية في الملاعب الاسبانية تخيف والد مبابي

عمر سلامي
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الإهانات العنصرية في الملاعب الاسبانية تخيف والد مبابي
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كيليان مبابي رفقة والده ويلفريد

أبدى ويلفريد مبابي والد النجم كيليان لاعب باريس سان جيرمان، خوفه على ابنه من الإهانات العنصرية في الملاعب الإسبانية.

وكشف موقع “ديفينسا سنترال” الإسباني والمهتم بأخبار ريال مدريد أن ويلفريد مبابي اتصل بالرئيس بيريز للاستفسار من حقيقة الإهانات العنصرية التي يواجهها فينيسيوس جونيور في الملاعب الإسبانية.

وأضاف الموقع: “ويلفرد أكد لفلورنتينو بيريز أنه لا يريد لابنه مواجهة الإهانات التي يتلقاها فينيسيوس، مشيرين إلى أن الأخير يعاني بكل تأكيد من العنصرية”.

وتابع: “بيريز أكد لوالد نجم ريال مدريد المرتقب بأن النادي يبذل ما في وسعه لوضع حد للعنصرية التي يواجهها فينيسيوس وكذلك غيره من لاعبي كرة القدم”.

ويخشى ويلفريد أن يكون نجله عرضة للهتافات العنصرية عندما ينتقل إلى مدريد الصيف المقبل.

ولطالما كان فينيسيوس عرضة للإهانات العنصرية من قبل الجماهير الإسبانية بعيداً عن ملعب “سانتياغو برنابيو” إذ تعتبر أشهرها هتافات جماهير فالنسيا العنصرية تجاهه الموسم الماضي، فيما اتهم اللاعب إسبانيا بأنها بلد “عنصري”.

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