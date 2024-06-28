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الإيرانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الشروق أونلاين
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الإيرانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
جانب من التصويت في انتخابات سابقة

يدلي الإيرانيون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد، الجمعة بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وسيختارون من بين مجموعة من أربعة مرشحين .

وانطلقت عملية التصويت لانتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منذ الساعة الثامنة صباحا في انتخابات رئاسية مبكرة.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب للتوجّه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً تنتشر في سائر أنحاء البلد الشاسع الممتدّ من بحر قزوين شمالاً إلى الخليج جنوباً.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب الرئاسة الإيرانية، 4 مرشحون، وهم: مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف؛ وذلك بعدما أعلن المرشحان، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.

وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50% بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحيْن الأعلى في النتائج في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات.

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