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في سرد لذكرياتها في القدس المحتلة

الإيطالية باولا كاريدي ترفض نظرة الغرب إلى القضية الفلسطينية

محمود بن شعبان
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الإيطالية باولا كاريدي ترفض نظرة الغرب إلى القضية الفلسطينية
باولا كاريدي

قدمت الكاتبة الإيطالية باولا كاريدي، خلال مشاركتها في فعاليات الطبعة 25 للصالون الدولي للكتاب، شهادات تطرقت من خلالها إلى ذكرياتها التي عاشتها في مدينة القدس الفلسطينية، حيث عادت صاحبة مؤلف “القدس، تاريخ الآخر” إلى أهم ما ميز زيارتها إلى تلك المدينة بكلّ ما تحمله من تناقضات وتداخلات.

وقدّمت باولا كاريدي بالمناسبة شهادتها لما عاشته من جهة، بالإضافة إلى سردها حكايات غيرها من جهة أخرى، قائلة: “فخورة كإيطالية بخوض هذه التجربة خاصة وأنّه كانت لدينا حرية التنقل في كلّ أرجّاء القدس وهو ما كان ممنوعا على الآخرين”.

وأكّدت الصحفية والكاتبة الإيطالية باولا كاريدي خلال مداخلتها، أن الكتابة عن القدس ليست بالأمر الهين، خاصة وأن المكتبات أصبحت تعجّ بالمؤلّفات التي تتحدّث عن هذه المدينة المحتلة التي بات سكانها يعيشون في “الظل”، “تتقاسمها جاليتان وثلاث ديانات”، وأضافت أنه “من الصعب الكتابة عن القدس التي تعدّ فريدة من نوعها، ففيها تتغلب الجغرافيا على التاريخ في الوقت الراهن، إذ لابدّ من محاولة التعايش مع هذا النمط من الحياة”.

وشدّدت كاريدي بالمناسبة على رفضها للنظرة الأوروبية التي تُقّدم “ما يحدث في القدس على أنّه شيء عادي”، إلا أن الواقع يقدم حقائق مغايرة، فالأوضاع “ليست بالطبيعية”، كما أن هناك “احتلالا مدعوما من المجموعة الدولية”، وأضافت: “عندما تنظر إلى القدس من الخارج، تلاحظ أن الحياة متقاطعة في يوميات سكانها، إلا أن هناك أناسا غير مرئيين يعيشون في الظل”، مؤكّدة في السياق ذاته ظهور صحوة فلسطينية كبيرة تخصّ المدينة المقدّسة.

وأشارت كاريدي عن دوافعها للكتابة حول القدس التي كانت بسبب ما شهدته وعايشته من مواقف وأمور كثيرة في مدينة تعد جزءا بسيطا من فضاء كبير.

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