الإيطاليون يشيدون بوناس ويصرون على بقائه في نابولي

بعد تألقه خلال مواجهة كالياري الأخيرة

يتجه الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي إلى البقاء مع النادي رغم الجدل الذي أثير بشأن رحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وتعزز هذا الموقف بالمردود الجيّد للاعب الجزائري خلال مباراة جنوة، الأحد الماضي، في الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي، عندما ساهم في فوز فريقه بهدفين لهدف.

وكان وناس تواجد على رادار عديد الأندية الإيطالية والفرنسية والتركية وحتى من كندا، لكن رحيله لم يتجسد بسبب المطالب المالية الكبيرة لإدارة نابولي تارة ولرفض اللاعب الجزائري ناديا معينا تارة أخرى، وكان نادي ميلان آخر المهتمين به، لكن نابولي رفض فكرة رحيله إلى أحد منافسيه جملة وتفصيلا.

وشارك الدولي الجزائري في 25 دقيقة فقط (باحتساب الوقت بدل الضائع) خلال مباراة جنوة بعد أن دخل بديلا في الدقيقة 69 وعندما كانت النتيجة متعادلة هدفا لمثله، ليشكل خطرا كبيرا على دفاع المنافس وينعش خط هجوم نابولي، وشبّه موقع “إل نابوليستا” الإيطالي الدولي الجزائري بعد دخوله بالشخصية الكرتونية الشهيرة “بوباي” عندما تأكل السبانخ وتمتلك تلك القوى الخارقة، ما يبرز التأثير الذي أحدثه وناس في المباراة رغم أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف، لكنه غيّر مجرى المباراة كاملة.

وأشادت وسائل الإعلام الإيطالية بشكل واسع بآدم وناس وما قدمه خلال مواجهة جنوة، ووصفته باللاعب الأحسن والأخطر رفقة القائد ونجم منتخب إيطاليا، لورنزو إنسيني، وتوقعت أن يخطف مكانة اللاعب الأساسي الذي عوّضه في اللقاء، المكسيكي لوزانو، وكان مدرب نابولي، لوتشيانو سباليتي، صرح قبل مباراة جنوة بأنه يثق كثيرا في وناس، الذي يملك –حسبه- إمكانات فنية كبيرة، مشيرا إلى أنه في حاجة فقط لكي يكون ثابتا في مستواه ليمر إلى مستوى آخر في مشواره الكروي، خاصة أنه ترك الانطباع بقدرته على تحقيق ذلك بعد الأرقام التي سجلها خلال إعارته لمدة 6 أشهر الموسم الماضي إلى نادي كروتوني، عندما سجل 4 أهداف وصنع 4 أخرى في 15 مباراة فقط.