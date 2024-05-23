الإيطالي رانييري ينهي مسيرته التدريبية

قرّر الإيطالي كلاوديو رانييري اعتزال تدريب كرة القدم في سن الـ72 عاما، بعد مسيرة دامت 38 سنة، درب خلالها العديد من الأندية.

واستهل رانييري مشواره في التدريب عام 1986 مع فريق فيغور لاميزيا، ودرب أندية نابولي وفيورنتينا وأتليتيكو مدريد وتشلسي وجوفنتوس كما عمل مع إنتر وموناكو وروما.

وتعد أبرز إنجازات رانييري قيادته لليستر سيتي للتتويج المفاجئ بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 في أحد أبرز المفاجآت في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى رانييري تدريب كالياري في ولايته الثانية انطلاقاً من عام 2023، وحقق إنجازات رائعة مع الفريق إذ قاده للصعود من دوري الدرجة الثانية للأولى في الموسم الماضي، كما ضمن الفريق بقاءه في الموسم الحالي.