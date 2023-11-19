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رياضة

الإيطالي كوالياريلا يعلن اعتزاله كرة القدم

عمر سلامي
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الإيطالي كوالياريلا يعلن اعتزاله كرة القدم
أرشيف
فابيو كوالياريلا

أعلن المهاجم الدولي الإيطالي السابق، ولاعب سامبدوريا فابيو كوالياريلا اعتزاله ميادين كرة القدم.

وأكد اللاعب السابق لفريق جوفنتوس اعتزاله كرة القدم قائلاً: “أنا مجبر على التوقف عن اللعب، لست في حالة بدنية مقبولة حتى أتمكن من العودة إلى الملاعب، حان الوقت لفهم المسار الذي يجب إتباعه”.

وقال كوالياريلا البالغ من العمر40 عاما، عبر “إنستغرام”: “أحيانا، الأشياء الجميلة تنتهي، للأسف وصلنا إلى المشهد الأخير، الجميع يعلم بأنني أردت أن أعيد سامبدوريا لمكانه الطبيعي والعلاقة التي تربطني به لن تنتهي سأواصل دعمي لهذا الفريق الذي يعتبر بيتي الثاني”.


ولعب كوالياريلا لعدة أندية إيطالية كبيرة منها أودينيزي ونابولي وجوفنتوس وتورينو.

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