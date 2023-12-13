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رياضة

الإيطالي كيليني يعلن اعتزاله كرة القدم

عمر سلامي
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الإيطالي كيليني يعلن اعتزاله كرة القدم
أرشيف
كيليني

أعلن المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني اعتزاله ميادين كرة القدم، بعد مباراة فريقه لوس أنجلوس غالاكسي وكولومبوس كرو.

ولم يكن قرار الاعتزال مفاجئا، إذ سبق لكيليني القول إن المباراة النهائية للدوري الأمريكي ستكون الأخيرة له في الملاعب.

وكتب كيليني البالغ من العمر 39 عاما، عبر حسابه على منصة “إكس”: “لقد كُنتِ (كرة القدم) أجمل رحلة في حياتي، لقد كنت كل شيء بالنسبة لي”.

وتابع “بصحبتك، سافرت في طريق فريد لا ينسى، لكن حان الوقت الآن لبدء فصول جديدة ومواجهة تحديات جديدة وكتابة المزيد من صفحات مهمة ومثيرة في الحياة”.

وبدأ قلب الدفاع الدولي السابق مسيرته في الملاعب في الفرق العمرية لليفورنو الذي منحه عقده الاحترافي الأول عام 2000 قبل الانتقال إلى روما وصولا إلى رحلة التألق مع جوفنتوس حيث لعب طيلة 17 موسما بين 2005 و2022.

وتوج كيليني بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات وبالكأس خمس مرات ووصل مع “السيدة العجوز” إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.

وانضم كيليني إلى لوس أنجلوس غالاكسي في جوان2021 وتوج معه في نوفمبر 2022 بلقب الدوري على حساب فيلادلفيا يونيون.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كيليني 117 مباراة بألوان المنتخب الإيطالي، وتوج معه بكأس أوروبا صيف 2021 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح على ملعب “ويمبلي”.

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