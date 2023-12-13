الإيطالي كيليني يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني اعتزاله ميادين كرة القدم، بعد مباراة فريقه لوس أنجلوس غالاكسي وكولومبوس كرو.

ولم يكن قرار الاعتزال مفاجئا، إذ سبق لكيليني القول إن المباراة النهائية للدوري الأمريكي ستكون الأخيرة له في الملاعب.

وكتب كيليني البالغ من العمر 39 عاما، عبر حسابه على منصة “إكس”: “لقد كُنتِ (كرة القدم) أجمل رحلة في حياتي، لقد كنت كل شيء بالنسبة لي”.

وتابع “بصحبتك، سافرت في طريق فريد لا ينسى، لكن حان الوقت الآن لبدء فصول جديدة ومواجهة تحديات جديدة وكتابة المزيد من صفحات مهمة ومثيرة في الحياة”.

You have been the most beautiful and intense journey of my life.

You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.

But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe — Giorgio Chiellini (@chiellini) December 12, 2023

وبدأ قلب الدفاع الدولي السابق مسيرته في الملاعب في الفرق العمرية لليفورنو الذي منحه عقده الاحترافي الأول عام 2000 قبل الانتقال إلى روما وصولا إلى رحلة التألق مع جوفنتوس حيث لعب طيلة 17 موسما بين 2005 و2022.

وتوج كيليني بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات وبالكأس خمس مرات ووصل مع “السيدة العجوز” إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.

نهاية حقبة .. جميعهم اعتزلوا pic.twitter.com/ZCUGTilH9J — Curva Juventus (@CurvaJ) December 12, 2023

وانضم كيليني إلى لوس أنجلوس غالاكسي في جوان2021 وتوج معه في نوفمبر 2022 بلقب الدوري على حساب فيلادلفيا يونيون.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كيليني 117 مباراة بألوان المنتخب الإيطالي، وتوج معه بكأس أوروبا صيف 2021 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح على ملعب “ويمبلي”.