الإيطالي كيليني يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني اعتزاله ميادين كرة القدم، بعد مباراة فريقه لوس أنجلوس غالاكسي وكولومبوس كرو.

ولم يكن قرار الاعتزال مفاجئا، إذ سبق لكيليني القول إن المباراة النهائية للدوري الأمريكي ستكون الأخيرة له في الملاعب.

وكتب كيليني البالغ من العمر 39 عاما، عبر حسابه على منصة “إكس”: “لقد كُنتِ (كرة القدم) أجمل رحلة في حياتي، لقد كنت كل شيء بالنسبة لي”.

وتابع “بصحبتك، سافرت في طريق فريد لا ينسى، لكن حان الوقت الآن لبدء فصول جديدة ومواجهة تحديات جديدة وكتابة المزيد من صفحات مهمة ومثيرة في الحياة”.

You have been the most beautiful and intense journey of my life.

You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.

But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe

— Giorgio Chiellini (@chiellini) December 12, 2023