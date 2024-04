الإيطالي ماتيراتزي يتحدث مجددا عن النطحة الشهيرة

تحدث المدافع الدولي الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي مجددا عن واقعة تعرضه لـ”النطح” من قبل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان في نهائي مونديال 2006.

وشهدت آخر مباراة في مسيرة زيدان الكروية لحظة دراماتيكيةً، حيث تم طرده في الشوط الإضافي الثاني من نهائي مونديال ألمانيا 2006 بعد نطحه لماتيراتزي مدافع إيطاليا في صدره.

وتحطمت أحلام منتخب فرنسا في نيل كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه حينها بعد طرد زيدان لتظفر إيطاليا باللقب.

وفي تصريحات نقلها موقع “أورو فوت” “EuroFoot”، عبر ماتيراتزي عن حزنه لاختزال مشواره الكروي في هذه اللقطة، قائلا: “لا أحب ذلك، لأنه من غير العادل تصنيفي وفقا لها قياسا إلى مشواري كله”.

🇮🇹🗣️ Marco Materazzi on the Zidane headbutt moment: “I don’t like it, because it doesn’t do justice to what my career was.”

“That episode should never have happened. In the tension of that final in Berlin, amidst the bickering and insults, Zidane offered me his shirt, and I… pic.twitter.com/FrgCFShID4

— EuroFoot (@eurofootcom) April 1, 2024