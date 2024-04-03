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رياضة

الإيطالي ماتيراتزي يتحدث مجددا عن النطحة الشهيرة

عمر سلامي
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الإيطالي ماتيراتزي يتحدث مجددا عن النطحة الشهيرة
أرشيف
النطحة الشهيرة لزين الدين زيدان

تحدث المدافع الدولي الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي مجددا عن واقعة تعرضه لـ”النطح” من قبل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان في نهائي مونديال 2006.

وشهدت آخر مباراة في مسيرة زيدان الكروية لحظة دراماتيكيةً، حيث تم طرده في الشوط الإضافي الثاني من نهائي مونديال ألمانيا 2006 بعد نطحه لماتيراتزي مدافع إيطاليا في صدره.

وتحطمت أحلام منتخب فرنسا في نيل كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه حينها بعد طرد زيدان لتظفر إيطاليا باللقب.

وفي تصريحات نقلها موقع “أورو فوت” “EuroFoot”، عبر ماتيراتزي عن حزنه لاختزال مشواره الكروي في هذه اللقطة، قائلا: “لا أحب ذلك، لأنه من غير العادل تصنيفي وفقا لها قياسا إلى مشواري كله”.

وأضاف: “هذه اللقطة لم يكن من المفترض أن تحدث، هذا التوتر في برلين وهذه الإهانات والسلوكيات العدائية”.

وسبق للدولي الإيطالي السابق، وأن شرح ما حدث بينه وزيدان بعدما عرض عليه زيدان قميصه، وجواب المدافع الإيطالي الذي أثار غضب “زيزو”، لتكون ردة الفعل التي شاهدها الجميع”.

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