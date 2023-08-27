الإيطالي مانتشيني مدربا جديدا لِمنتخب السعودية

قالت صحيفة إيطالية، الأحد، إن التقني المحلّي روبيرتو مانتشيني بات مدربا جديدا لِمنتخب السعودية.

وأمضى المدرب مانتشيني عقدا مدّته 4 مواسم، على أن يُقدّمه اتحاد الكرة السعودي للإعلاميين والجمهور بعد ظهيرة هذا الإثنين. استنادا إلى تقرير لِصحيفة “لا غازيتا ديلور سبورت”.

وسيخلف مانتشيتي التقني الفرنسي هيرفي رونار (54 سنة)، الذي درّب منتخب السعودية ما بين جويلية 2019 وشهر مارس الماضي.

وقبل التجربة السعودية، درّب روبيرتو مانتشيني (58 سنة) منتخب بلاده إيطاليا، ما بين ماي 2018 والـ 13 من أوت الحالي.