الإيفواري أوريي: “الويل” لِمَن يظلم محرز!

أشاد اللاعب الدولي الإيفواري السابق سيرج أوريي، بِالقدرات الفنية الرّاقية التي لا يزال يحتفظ بها قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز.

وبِعمر 35 سنة و4 أشهر، تألّق الجناح محرز في المواجهة المونديالية لـ “الخضر” والنمسا فجر الأحد، بِتسجيل ثنائية، ونيل جائزة رجل المباراة التي تمنحها “الفيفا”.

وفي أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، كتب سيرج أوريي بِشيء من المزحة: “إذا تحدّث جزائري عنك بِسوء مرّة أخرى، فسأتكفّل بِأمره. شكرا لك”.

ويُشير أوريي إلى الفئة التي تُطالب محرز بِالاعتزال، مردّدة ألفاظ أو عبارات شعبويتَين مستهلكتَين مثل “الكهل” و”طاب جنانو”.

وحاز سيرج أوريي (33 سنة) شرف نيل كأس أمم إفريقيا مع منتخب كوت ديفوار، في نسختَي 2015 و2024. فضلا عن عديد التتويجات على مستوى لأندية.