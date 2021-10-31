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رياضة

الإيفواري “زاها” ضحية للعنصرية بعد الفوز على مانشستر سيتي

سليم.ع
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الإيفواري “زاها” ضحية للعنصرية بعد الفوز على مانشستر سيتي
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مهاجم كريستال بالاس الإيفواري ويلفريد زاها

تعرض مهاجم كريستال بالاس، الإيفواري ويلفريد زاها، لإهانة عنصرية بعد قيادته فريقه للفوز على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

ونشر زاها، الذي أحرز الهدف الأول لفريقه في ملعب “الاتحاد” وتسبب في طرد المدافع لابورت ببطاقة حمراء، بعض الرسائل المسيئة التي وصلته عبر “إنستغرام”.

وكتب زاها عبر “إنستغرام”: “الهدف من هذه الرسالة ليس تلقي رسائل دعم أو تعاطف أو عبارات تعبر عن الاشمئزاز.. أنا هنا أطالب بحل المشكلة الفعلية”.

وطالب الإيفواري” زاها” الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي بالتعامل مع المشكلة بجدية، يأتي هذا في وقت طالبت فيه رابطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، شركات الإنترنت ببذل المزيد من الجهد من أجل م ع نشر مثل هذه الإساءات.

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