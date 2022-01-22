الإيقاع بلص أرعب الطالبات بجامعة قسنطينة

كان يستغل نقص الحركة بسبب انتشار كورونا

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس عشر بأمن ولاية قسنطينة، من الإطاحة بلص يبلغ من العمر 30 سنة، غريب عن الوسط الجامعي، ظلّ يمارس نشاطه الإجرامي داخل الحرم الجامعي خاصة في الفترة الأخيرة بعد أن قلّت الحركة، والمتعلق بسرقة أجهزة الهواتف النقالة من الطالبات.

المشتبه فيه تم توقيفه على إثر تلقي مصلحة الأمن الحضري السادس عشر، نهاية الأسبوع، لبلاغ من منسق الأمن بالجامعة المركزية بقسنطينة، مفاده قيام شخص بسرقة هاتف نقال من إحدى الطالبات، على الفور تنقل رجال الشرطة إلى الجامعة وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم في القضية، انطلاقا من المعلومات التي تحصلوا عليها من الطالبة الضحية بشأن مواصفات المشتبه فيه، والذي تم توقيفه على مستوى حظيرة السيارات بالجامعة المركزية، وبعد إخضاعه للتفتيش تم العثور بحوزته على أربعة أجهزة هواتف نقالة من مختلف الماركات المعروفة بغلائها، وقد تبين بعد عملية التحري أن تلك الهواتف لا تخصّه، وأن المشتبه فيه قام بسرقتها من طالبات أخريات، وبمواصلة التحقيق في القضية تم التوصل لصاحبات تلك الهواتف، والاتصال بهنّ لإتمام إجراءات التحقيق. المشتبه فيه وبعد تحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه، تبين أنه متورط في ست عمليات سرقة بالنشل للهواتف النقالة، من طالبات داخل حرم الجامعة، وذلك بعد الترصد لهن من طرفه.