الإيقاع بمزوّري تحاليل كورونا بتلمسان

تباع للراغبين في السفر إلى الخارج

تمكنت عناصر الأمن لدائرة الغزوات في تلمسان بالتنسيق مع فرقة شرطة الحدود البحرية العاملة بميناء الغزوات، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير كشوفات التحاليل البيولوجية الطبية لتشخيص فيروس كورونا، وبالتحديد إختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل “بي سي آر” وتسليمها للأشخاص الراغبين في السفر للخارج، نظير منافع مادية غير مشروعة.

وجاءت عملية الإيقاع بمزوري شهادات المختبرات الطبية، استغلالا لمعلومات مهمة وردت إلى المصالح الأمنية، تفيد بوجود عدد من الأشخاص امتهنوا جريمة التلاعب بوثائق الشروط الصحية الجديدة الخاصة بكورونا، بحيث كللت الأبحاث الأمنية بتوقيف أربعة أشخاص على اختلاف أعمارهم، تورطوا في القضية، مع حجز معدات تقنية هامة تستعمل في التزوير على غرار أجهزة إعلام آلي، طابعات، آلة سكانير، وآلة نسخ.

المتهمون الأربعة الذين ينحدرون من مدينة الغزوات في تلمسان، أحيلوا إلى فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف قضائي للتحقيق معهم بشأن ظروف وخلفيات الجنوح إلى هذه الأفعال الجُرمية المهددة للأمن الصحي .

وتعتبر هذه القضية الثالثة من نوعها في أقل من شهر بعد ضبط أشخاص في عنابة ووهران بحوزتهم اختبارات مزورة للكشف عن فيروس “كوفيد19″، أثناء خضوعهم لإجراءات المراقبة الحدودية والصحية وهم بصدد السفر على متن رحلات بحرية متجهة إلى الموانئ الإسبانية والفرنسية .

وبحسب مصادر “الشروق” فإن هذه الحوادث، كانت سبباً مباشراً في تعزيز المراقبة الأمنية البحرية على وجه التحديد، وتدعيم المعابر البحرية بطواقم طبية مختصة، تراقب صحة كشوفات التحاليل البيولوجية التي تؤكد خلو أجسام الركاب من فيروس كورونا .

ويخضع الوافدون على موانئ ومطارات الوطن إلى بروتوكول أمني خاص بوباء كورونا، يجبرهم على تقديم بطاقات التلقيح ضد الفيروس التاجي كوفيد 19 أو شهادات تثبت أنهم حصلوا على الجرعات الثلاث أو الإدلاء بكشوفات البوليميراز التسلسلي “بي سي آر” لا تتعدى مدتها 72 ساعة.