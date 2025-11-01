الابتكار والاستثمار في العقار موضوع قمة افريقية بالجزائر

تنظم يومي 18 و19 نوفمبر القادم

تحتضن الجزائر، يومي 18 و19 نوفمبر القادم، القمة الإفريقية للابتكار والاستثمار في العقار، في طبعتها الثانية سنة 2025، بحيث تجمع أبرز الفاعلين في مجالات العقار الإفريقي والتكنولوجيا العقارية، الاستثمار والتنمية الحضرية، وذلك لإبراز إمكانات القارة الإفريقية في المجال العقاري.

ويؤكد بيان، للمكلفين بتنظيم هذه القمة، تلقت “الشرق” نسخة منه، أن النسخة الثانية لقمة إفريقيا للابتكار والاستثمار العقاري، التي سيحتضنها فندق الماريوت بباب الزوار بالعاصمة، ستعود بأكثر طموح كمنبر استراتيجي لمستقبل العقار في القارة، بحيث تكون هذه الدورة تحت رعاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة الاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ووزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتشكيل منصة افريقية رائدة للتبادل والابتكار والتعاون.

وتضم القمة معارض على مدار يومين، تعرض فيها حلول التكنولوجيا العقارية والابتكارات التقنية، لخدمة المدن الذكية والمستدامة، وكذا مشاريع عقارية كبرى يقدمها رواد في مجالات البناء والتطوير العقاري.

وكما تنظم، حسب البيان، مؤتمرات وندوات وورش عمل تناقش قضايا التحويل والتخطيط الحضري والاستدامة والبني التحتية الخضراء والسكن الذكي، وتتضمن القمة، جلسات تواصل وشبكات مهنية مستهدفة لخلق شركات حقيقية وتطوير ديناميكيات سوق جديدة، ففي غضون 48 ساعة فقط تتيح القمة فرصة إقامة تحالفات إستراتيجية مع ابرز الفاعلين في القطاع العقاري الإفريقي، حسب البيان، مع الحصول على معلومات حصرية حول الاتجاهات والأفاق المستقبلية للسوق.