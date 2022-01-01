الاتحادية الغامبية تعلن رسميا عن إلغاء المباراة الودية أمام “الخضر”

أعلنت الاتحادية الغامبية لكرة القدم، عن إلغاء المباراة الودية التي كانت مبرمجة أمام المنتخب الجزائري أمسية السبت.

وجاء إلغاء المباراة الودية بسبب نقص تعداد المنتخب الغامبي، بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم توفر التشكيلة على حارس جاهز للمباراة.

وكان مدرب غامبيا توم سانتفيت قد أكد أمسية الجمعة أنه لا يملك إلا 14 لاعبا، وأن التعداد لا يمتلك حارس مرمى، بما أن الحارس الأول مصاب والثاني مريض، وهو ما فتح الباب للحديث عن إمكانية إلغاء المباراة الودية، قبل أن تعلن الإتحادية الغامبية عن إلغائها رسميا.