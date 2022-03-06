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رئيسة المفوضية الأوروبية: على الأوروبيين أن يتخلّصوا من التبعية للغاز الروسي

الشروق أونلاين
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رئيسة المفوضية الأوروبية: على الأوروبيين أن يتخلّصوا من التبعية للغاز الروسي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم السبت، إنه على الاتحاد الأوروبي أن يتخلّص من اعتماده على واردات النفط والغاز والفحم من روسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته فون دير لاين في العاصمة الإسبانية مدريد. بحضور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. حول قضية الطاقة، وهذا قبيل عقد قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

واعتبرت فون دير لاين إنّ “إسبانيا هي أكثر دول الاتحاد الأوروبي التي يعوّل عليها للقيام بدور مهمّ في إمداد أوروبا بالطاقة”.

وتابعت المسؤولة الأوروبية تقول :”أولى أولوياتنا هي ربط البنية التحتية للطاقة في شبه الجزيرة الأيبيرية ( إسبانيا والبرتغال ) ببقية دول الاتحاد الأوروبي”.

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