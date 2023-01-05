الاتحاد الأوروبي “لن يموّل” مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب

أوروبا "لا تعوّل" على مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب

لا تزال الشكوك تحوم حول قدرة المغرب على توفير التمويل الأجنبي اللازم، لإنجاز خط أنابيب الغاز القادم من نيجيريا، من أجل تزويد السوق الأوروبية بالطاقة.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، عن ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، فإن الأوروبيين لا يعوّلون على المشروع المغربي لضمان تلبية احتياجاتهم من الغاز.

وقال بوريل الذي يحلّ بالرباط يوم الجمعة، في إجابة على سؤال حول إمكانية تمويل هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي، إن الأولوية ستكون لدعم المشاريع “القابلة للنجاح”.

وأوضح المسؤول الأوروبي يقول:”سنعطي أولوية واضحة للاستثمار في الطاقات المتجددة. ولدعم المشاريع القابلة للنجاح”.

وأضاف:”على المدى القصير، يعمل الاتحاد الأوروبي على استبدال الغاز الطبيعي الروسي بمصادر أخرى. من أجل تلبية احتياجاته الفورية من الطاقة”.

أما على المدى المتوسط، فقد “تبنّت أوروبا سياسة طاقوية جديدة. وهي تقوم على الاستثمار في استغلال مصادر الطاقة المتجددة”. يتابع بوريل.