الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع أمريكا مطلع جويلية

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن تقرير تنظيمي رسمي للاتحاد الأوروبي، أن الجزء الخاص بالتكتل من الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة العام الماضي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من جويلية 2026 بما يشمل إلغاء الرسوم الجمركية على العديد من السلع الصناعية الأمريكية.

وأضافت الوكالة أن القواعد الجديدة ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2029، مع إمكانية تمديدها لاحقًا، إذ أشار التقرير إلى أن المفوضية الأوروبية ستقدم، عند الاقتضاء، وبعد إجراء تقييم شامل، مقترحًا تشريعيًا لتمديد فترة سريان اللائحة.

وبحسب رويترز، ينص الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الصناعية الأمريكية، إلى جانب منح عدد من المنتجات الزراعية الأمريكية وصولًا تفضيليًا إلى أسواق التكتل.

وأشارت الوكالة إلى أن التشريع الأوروبي المنظم للاتفاق ينتهي العمل به في نهاية عام 2029، ويتضمن ضمانات تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق التنازلات التجارية إذا أخلت الولايات المتحدة بالشروط المنصوص عليها في الاتفاق.