الاتحاد الأوروبي يدعو لإيصال الوقود بشكل عاجل إلى غزة

دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش يوم الإثنين، إلى إيصال الوقود بشكل عاجل إلى قطاع غزة، لضمان المحافظة على عمل المستشفيات.

وقال ليناركيتش خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل:”هناك حاجة ملحة إلى إقرار الهدنات الإنسانية واحترامها”.

وأضاف:”يتوجب إدخال الوقود، لأن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقفت عن العمل. لعدّة أسباب، أهمها نفاد الوقود”.

قبل أن يطالب دول الاتحاد الأوروبي بالسعي لإقرار “هدنات إنسانية فورية” للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال ليناركيتش أيضا:”يجب أن تكون هذه الهدنات ذات مغزى. ويجب أن يتم الإعلان عنها قبل وقت طويل من التطبيق، ليكون بإمكان المنظمات التحضير لاستغلالها”.