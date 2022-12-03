الاتحاد الأوروبي يدعو لمساءلة قوات الاحتلال أمام القانون الدولي

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل يوم السبت، إلى مساءلة قوات الأمن الإسرائيلية بموجب القانون الدولي. بعد مقتل 10 فلسطينيين بنيرانها في الضفة الغربية.

وجاء في تصريح لبوريل على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي:”يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة”.

وأضاف يقول:”خلال الأيام الماضية وحدها، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية”. وتابع:”وكان مقتل الفلسطيني عمار مفلح المأساوي يوم أمس، على يد أحد أفراد قوى الأمن الداخلي، آخر مثال على ذلك”.

وأكد بوريل في تصريحه:”يجب التحقيق في هذه الوقائع غير المقبولة. ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة، بموجب القانون الدولي”.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة، الشاب الفلسطيني عمار مفلح، رميا بالرصاص الحي. ويظهر مقطع فيديو أن جنديا إسرائيليا أطلق النار على الشاب بعد عراك بالأيدي بينهما.