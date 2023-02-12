الاتحاد الأوروبي يدين مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين

أدان الاتحاد الأوروبي يوم الأحد مقتل شاب فلسطيني في الضفة الغربية برصاص المستوطنين، ودعا إلى تحقيق سريع لمحاسبة الفاعلين.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي:”يحزننا أن يكون هناك ضحية أخرى لعنف المستوطنين، وهو مثقال ريان الذي قتل أمس”. وتابع:”يدين الاتحاد بشدة عنف المستوطنين، ويعرب عن قلقه لتزايد عدد هجماتهم”.

وأضاف البيان:”سيؤجج هذا النوع من العنف الوضع المتوتر بالفعل، ويجب أن يوضع حدّ لذلك”. قبل أن يدعو:”هناك حاجة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف، لتقديم الجناة إلى العدالة”.

واستشهد الشاب الفلسطيني مثقال ريان، ذو الـ27 من العمر، مساء السبت، متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في قرية قراوة بني حسان بمنطقة سلفيت في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا مجموعة من الفلسطينيين في المنطقة الشمالية من القرية، وأطلقوا باتجاههم النار. وتلقى الشاب ريان رصاصة في رأسه، ما أسفر عن استشهاده.

وباستشهاد الشاب ريان، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 46 شهيدا، بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.