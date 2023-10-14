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الاتحاد الأوروبي يرفع مساعداته لقطاع غزة إلى 75 مليون يورو

الشروق أونلاين
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الاتحاد الأوروبي يرفع مساعداته لقطاع غزة إلى 75 مليون يورو
أرشيف
أورسولا فون دير لايين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين يوم السبت “زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة، ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو”.

وقالت المسؤولة الأوروبية إن هذه الخطوة جاءت “بعد إجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. حيث سيتمّ رفع قيمة المساعدات بـ50 مليون يورو إضافية”.

وأضافت فون دير لايين في بيان:“سنواصل تعاوننا الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها، لضمان وصول هذه المساعدات للمحتاجين إليها في قطاع غزة”.

من جهته، أكد المفوّض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش أنه “من الضروري ضمان الوصول الآمن وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية في القطاع”.

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