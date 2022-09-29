الاتحاد الأوروبي يسحب ملصقا تظهر فيه فتاة محجبة!

سحب الاتحاد الأوروبي ملصقا يروج لمبادرة تعليمية، تظهر فيه فتاة محجبة، بعد نشره لفترة وجيزة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة لوفيغارو Le Figaro الفرنسية التي أوردت الخبر إن القصة بدأت عندما نشر المرشح السابق للرئاسيات الفرنسية اليميني المتطرف إيريك زمور على حسابه في تويتر ملصقا نشرته المفوضية الأوروبية تظهر فيه طفلة بابتسامة عريضة وتلف رأسها بوشاح إسلامي.

وأضافت لوفيغارو أن ردة الفعل الأولى لمستخدمي الإنترنت كانت مطالبة زمور بالكشف عن مصدره، إذ إن الكثير منهم اعتقدوا أن ما رأوه كان مجرد مونتاج، خصوصا أنهم لم يعثروا على الملصق في حساب الاتحاد، مما يعني أنه اختفى بالسرعة نفسها التي ظهر بها.

ومع ذلك، تقول الصحيفة يظهر أرشيف حساب الاتحاد أنه نشر الملصق المذكور الساعة السابعة صباحًا يوم 21 سبتمبر، وأزيل بعيد ذلك دون أن يذكر أي شيء عن السبب.

ويبدو أن هذا الملصق أثار غضب بعض الفرنسيين وبالذات رموز اليمين المتطرف، حيث انضمت المرشحة الأخرى لليمين المتطرف للرئاسة مارين لوبان لزمور للتنديد بـ “استسلام” المفوضية الأوروبية أو حتى إقدامها على “الدعاية” لرمز ديني تحظره فرنسا بالذات في المدارس العامة.

والأدهى من ذلك، تقول لوفيغارو، هو أن المحجبة هذه المرة هي فتاة صغيرة ربما لم تصل حتى سن الإعدادية، وهو ما قالت الصحيفة إنه جعل بعض السياسيين الفرنسيين من خارج اليمين المتطرف ينددون كذلك بهذا الملصق.

المصدر: الجزيرة